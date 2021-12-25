Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş,...
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim ofisinden OSB açıklaması!

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisinden, kentte kurulacak Gıda İhtisas OSB ile ilgili açıklama geldi.

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim ofisinden OSB açıklaması!

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim ofisinden OSB açıklaması!

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisinden, kentte kurulacak Gıda İhtisas OSB ile ilgili açıklama geldi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:50
banner459

Açıklamada, şunlar kaydedildi;

“Kahramanmaraş'a daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam sağlamak için Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal, içişleri Komisyon Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç ve Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Özdemir, Sayın Mehmet Cihat Sezal, Sayın Habibe Öçal ve Belediye Başkanlarımızla birlikte büyük bir gayret göstermekteyiz. Uzun bir süredir yakinen takipçisi olduğumuz Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın olurları ile tüzel kişilik kazanmıştır.

''GIDA İHTİSAS OSB' SAYESİNDE DAHA FAZLA REKABET GÜCÜNE SAHİP OLACAKTIR''

Sanayi şehri olma özelliğinin yanında aynı zamanda bir tarım şehri olan Kahramanmaraş, kurulacak olan bu Gıda İhtisas OSB ile birlikte çiftçimizin ve üreticimizin yetiştirmiş olduğu ürünleri daha kolay bir şekilde endüstriye taşıyacaktır. Hem çiftçimiz, üreticimiz kazanacak hem daha fazla istihdam sağlanacak hem de ülke ekonomisine ihracatımıza daha fazla katkı sağlanacaktır.

Dondurma ve biber başta olmak üzere şehrimizin marka değeri olan birçok ürün 'Gıda
İhtisas OSB' sayesinde daha fazla rekabet gücüne sahip olacaktır. Üretimin, yatırımın ve istihdamın öncü şehirlerinden Kahramanmaraş'a hayırlı uğurlu olsun.

500 MİLYON TL’LİK YENİ YATIRIM

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Gıda İhtisas OSB alanında 100 yatırımcı hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında 500 Milyon TL’lik yeni yatırım öngörülürken, en az 5 bin kişilik de yeni istihdam hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gıda İhtisas OSB’nin sektördeki potansiyelin verimini artıracağını belirtti.”

YÜKSEK KATMA DEĞER

“Kuruluş aşamasına geçilen Gıda İhtisas OSB ile şehir genelinde faaliyet gösteren gıda sektörü temsilcilerinin kümelenmesine de olanak sağlanacak. Markalaşma, pazarlama eksikliği ve tedarik zinciri yetersizliği gibi sorunları bulunan sektör temsilcileri, yürütülen bu çalışmayla sağlanacak desteklerle önemli gelişim gösterecek. Düşük maliyetlerle sürdürülebilir ve kesintisiz üretim imkanına kavuşacak temsilciler, rekabet gücü yüksek ürünlerle pazar payını artıracak. Kolay ulaşım ve lojistik olanaklarının yanı sıra ithalat ve ihracat destekleriyle Kahramanmaraş’ın gıda ürünlerinde yüksek katma değer sağlanacak.”

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisinden OSB Açıklaması!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta ‘kar güzelliği havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ‘kar güzelliği havadan görüntülendi
Kahramanmaraş’ta jandarma yürekleri ısıttı
Kahramanmaraş’ta jandarma yürekleri ısıttı
Maraş olaylarının 43. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Maraş olaylarının 43. yılında hayatını kaybedenler anıldı
KSÜ’lü bilim insanından hindi önerisi!
KSÜ’lü bilim insanından hindi önerisi!
Yedikuyular’da Sezon İçin Geri Sayım
Yedikuyular’da Sezon İçin Geri Sayım

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber