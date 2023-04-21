Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...

Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Gezginç, vatandaşları ziyaret etti!

28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan Gezginç, vatandaşları ziyaret etti.

Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Gezginç, vatandaşları ziyaret etti!

Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Gezginç, vatandaşları ziyaret etti!

28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan Gezginç, vatandaşları ziyaret etti.

21 Nisan 2023 Cuma 10:21

İlk Olarak Karataş Mahallesinde Akülü Araba Dağıtım Törenine Katılan Gezginç ardından SGK ve İşkur’u ziyaret etti.

Demirciler Çarşısında Esnaf ve Vatandaşları da ziyaret eden Gezginç, 14 Mayıs için destek istedi.

Ziyaretler Sonunda açıklamalarda bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç, zorlu bir sürece girildiğini belirterek bu süreçten hep birlikte el ele başarıyla çıkılacağını ifade etti.

Gezginç, “Temel değerlerimiz hak, adalet ve hizmettir; önceliğimiz ise insandır. Devlet, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, ekonomi, siyaset vs. hepsi insan içindir. İnsan; ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, mezhebi, düşüncesi, sosyal konumu, ekonomik durumu ne olursa olsun eşrefimahlukattır.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı GezginçVatandaşları Ziyaret Etti!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hüzünlü bayram!
Hüzünlü bayram!
Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Kara’dan Ramazan Bayramı Mesajı!
Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Kara’dan Ramazan Bayramı Mesajı!
Kahramanmaraş’ta Şehitlik ve Mezarlıklar Bayrama Hazır
Kahramanmaraş’ta Şehitlik ve Mezarlıklar Bayrama Hazır
Büyükşehir Türkoğlu’nun En İşlek Arterlerini Onarıyor
Büyükşehir Türkoğlu’nun En İşlek Arterlerini Onarıyor
Büyükşehir’den Bayramda Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım Hizmeti
Büyükşehir’den Bayramda Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber