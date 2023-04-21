Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Gezginç, vatandaşları ziyaret etti!

İlk Olarak Karataş Mahallesinde Akülü Araba Dağıtım Törenine Katılan Gezginç ardından SGK ve İşkur’u ziyaret etti.

Demirciler Çarşısında Esnaf ve Vatandaşları da ziyaret eden Gezginç, 14 Mayıs için destek istedi.

Ziyaretler Sonunda açıklamalarda bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç, zorlu bir sürece girildiğini belirterek bu süreçten hep birlikte el ele başarıyla çıkılacağını ifade etti.

Gezginç, “Temel değerlerimiz hak, adalet ve hizmettir; önceliğimiz ise insandır. Devlet, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, ekonomi, siyaset vs. hepsi insan içindir. İnsan; ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, mezhebi, düşüncesi, sosyal konumu, ekonomik durumu ne olursa olsun eşrefimahlukattır.” Dedi.