Ak Parti Kahramanmaraş seçim ofisleri hizmete açıldı!

Seçim ofisi açılışında konuşan Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel; “Kahramanmaraş’ı 6 Şubat’ın öncesinden çok daha iyi koşullara hep birlikte taşırız” dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kahramanmaraş’ta seçim çalışmalarına hız verdi. Andırın, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın meydana geldiği açılışlarda Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’e büyük ilgi gösterildi. Andırın’ın ardından Dulkadiroğlu seçim ofisi açılışında selamlama konuşmaları yapan Görgel, Kahramanmaraş’ı deprem öncesinden daha iyi hale getireceklerini söyledi. Sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Görgel, 5 yıl sonra vatandaşları “İyi ki bu kardeşlerimizi desteklemişiz” dedirtmek için çalışacaklarını belirtti. Teşkilatlarından 31 Mart’a kadar sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakılmamasını isteyen Görgel, muhalefetin derdinin Kahramanmaraş olmadığını dile getirdi.

BU BİRLİK VE BERABERLİK BİZE GURUR VERİYOR

Görgel; “Bugün gerçekten çok duygulu anlar yaşıyoruz. Yıllardır teşkilatımıza emek vermiş abilerimizi, ablalarımızı görüyoruz. Kahramanmaraş’ın her zaman en önemli organları olduğunu düşündüğüm ve Kahramanmaraş için taş üstüne taş koymaktan hiçbir zaman elini çekmeyen sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcilerini görüyoruz. Muhtarlarımızı görüyoruz. Teşkilat mensuplarını görüyoruz. Yaşlı amcalarımızı görüyoruz, genç kardeşlerimizi görüyoruz, teyzelerimizi görüyoruz. Adeta seçim ofisi açılışımızda Kahramanmaraş’ı görüyoruz. Kahramanmaraş’ta bu birlik ve beraberliğin sergilenmesi, Kahramanmaraş’ta bu birlik ve beraberliğin görüntüsü bizlere gurur veriyor. Gerçi biz bunu sahada görüyoruz. Allah’a şükürler olsun, 18 Ocak’tan itibaren, Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, 4 Şubat’ta da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladıktan sonra sahaya yayıldığımızda bunu gördük. Elhamdülillah, bu şehrin çocuklarının hem Cumhurbaşkanımıza hem de Cumhur İttifakımıza güveni tam. Bu sahada çok net bir şekilde görünüyor. Çünkü vatandaş bize şunu söylüyor; “Eksiğiyle, hatasıyla siz bu memleket için uğraşıyorsunuz. Karşı taraftakiler bu memleketin değerleriyle kavga ediyorlar” diyorlar. Karşı taraftakilerin tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek, Cumhur İttifakı’nı devirmek. Başka hiçbir gayeleri yok. Ne projeleri var ne de bir ortaya koydukları vizyonları var. O yüzden bu şehrin evlatları hem Cumhurbaşkanımıza güveniyor hem de Cumhur İttifakımıza güveniyor. Sorumluluklarımızı biliyoruz” şeklinde konuştu.

KAHRAMANMARAŞ’A DAİR HEYECANIMIZ VAR, AZMİMİZ VAR

Kahramanmaraş’a dair azim ve heyecan içinde olduklarının altını çizen Görgel; “Kahramanmaraş 6 Şubat’ta ne kadar zor bir zaman yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bu sorumlulukların neticesinde gücümüzü, şevkimizi biliyoruz. Allah’a şükür, Kahramanmaraş’a dair heyecanımız var, azmimiz var, aşkımız var. Allah nasip ederse kuracağımız tüm kadrolarla biz bu yükün ardından rahatlıkla kalkarız. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Kahramanmaraş’ı 6 Şubat’ın öncesinden çok daha iyi koşullara hep birlikte taşırız. Devletimiz yanımızda, Cumhurbaşkanımız yanımızda, Cumhur İttifakımız yanımızda, devletimizin tüm bakanlıkları yanımızda, vatandaşımız bizimle beraber. Allah’a şükür biz de gece gündüz çalışarak 6 Şubat öncesinden çok daha iyi duruma bu memleketi getiririz. Şuna söz veriyoruz; 5 yıl sonra tüm vatandaşlarımız; “İyi ki bu kardeşlerimizi desteklemişiz” diyecekler” ifadeleri kullandı.

TEŞKİLATIMIZ BİZLERİ ANLATSIN

Teşkilatlarından kendilerinin ulaşamadığı yerlere ulaşmasını isteyen Görgel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “31 Mart’a kadar sizlerden çok önemli isteğimiz var. 31 Mart’a 35-36 gün bir zaman kaldı. Adaylar olarak ulaşacağımız insan sayısı maalesef sınırlı. Gönül isterdi ki herkese ulaşalım, herkesin elini sıkalım, her haneye girelim. Ne yazık ki zaman bunun için yeterli değil, inşallah biz bu işi 5 sene boyunca yapacağız. 31 Mart’a kadar tüm kardeşlerimizin bizim yanımızda olmasını diliyorum. Herkes her gün kendine program yapıp mutlaka ev ev, hane hane, iş yeri iş yeri gezmeli ve bizleri anlatmasını istiyorum. Seçim ofisimiz hayırlara vesile olsun.”

31 MART SEÇİMLERİNDE DE DULKADİROĞLU, YENİ BİR DESTANIN YAZICISI OLACAKTIR

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişiçi ise; “Dulkadiroğlu herhangi bir ilçemiz değil. AK Parti’mize, Cumhur İttifakımıza en büyük desteği veren ilçemiz. 31 Mart seçimlerinde de Dulkadiroğlu, yeni bir destanın yazıcısı olacaktır. Bu çalışmalar bu seçim bürosunda yürütülecek. Bu seçim bürosunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

ŞEHRİMİZİ İNŞALLAH YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ise; “AK Parti 2001 yılında kurulduğundan bugüne hamd olsun hiç heyecanını eksik etmedi. Kahraman şehrimiz AK Partimize hep en yüksek oyları kazandırdı. Dulkadiroğlu, Onikişubat merkez ilçelerimiz, metropol ilçelerimiz. Burada büyük hizmetler aldı. Çok büyük emekler sarf edildi. Dulkadiroğlu ve Onikişubat bölgemizi inşallah yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİRBİRİMİZE SARILARAKTAN KENDİ KENDİMİZİ İMAR EDECEĞİZ

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise; “Hepimizin çocukluğu bu sokaklarda geçti. 12 binden fazla kardeşimizi maalesef kaybettik. Şimdi şehrimiz yeniden inşa ediliyor, tabi fiziki olarak bunlar yapılacak. Bizlerde birbirimize sarılaraktan kendi kendimizi imar edeceğiz, mamur edeceğiz” şeklinde konuştu.

AYNI HEYECAN DEVAM EDİYOR

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt: ise; “2002 yılındaki genel seçim ve 2004 yılındaki yerel seçimlerdeki heyecanı burada görüyoruz. Bize verilen büyük desteğin bilinci ile hareket ettik. Seçildiğimizden günden bu yana da aynı bilinçle ve aynı sorumlulukla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞU AN TEK DERDİMİZ ŞEHRİMİZİ TEKRAR AYAĞA KALDIRMAKTIR

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise; “Bizim şu an tek derdimiz şehrimizi tekrar ayağa kaldırmaktır. Tekrar binalarımızı inşa edip eski huzurlu günlerimize geri dönmek istiyoruz. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Bir saat, bir gün daha fazla nasıl çalışabiliriz onun hesabı içerisindeyiz” dedi.

EĞER BİRLİKTE HAREKET EDERSEK, DAHA HIZLI AYAĞA KALKARIZ

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ise; “6 Şubat’ta yıkıldık ama hızla ayağa kalkıyoruz. Daha hızlı ayağa kalkmamızın formülü tek, birlik olmak. Eğer birlikte hareket edersek, daha hızlı ayağa kalkarız. Biz Kahramanmaraş milletvekilleri olarak bakanımızın nezrinde birlikte hareket etmeye söz verdik. Bunu sürdüreceğiz” diye konuştu.

FIRAT BAŞKANIMIZ BU ŞEHRİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR

MHP İl Başkanı Vahit Demiröz ise; “Burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. İnşallah 31 Mart akşamı da burada olacağız. MHP olarak Cumhur ittifakı adaylarıyla bu şehri ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız, biz de sonuna kadar destek olacağız” şeklinde konuştu.

31 MART’TA KARDEŞİMİZ FIRAT GÖRGEL’E MUTLULUK İÇERİSİNDE BAYRAĞI DEVRETMİŞ OLACAĞIZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise; “5 yıl önce Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu emaneti aldık. Yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Eksiğimiz oldu, gediğimiz oldu. Bu şehirde belediye başkanlığı yapmaktan onur duydum. İnşallah 31 Mart’ta kardeşimiz Fırat Görgel’e mutluluk içerisinde bayrağı devretmiş olacağız. 6 Şubat’tan önce farklı bir gündemimiz vardı, 6 Şubat sonrası farklı bir gündemimiz oldu. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tüm kurumlarımız şehirlerimizin ayağa kalkması için büyük çaba sarf etti. Şehrimiz hızla iyileşmeye doğru gidiyor. Kalıcı konutlar teslim edildi. 3 bin 600 konut yapılmıştı. 10 bin konutun yapımı da devam ediyor. Dulkadiroğlu bölgesi için üstüne 5 bin konut daha eklendi. Bu süre içerisinde bana destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.