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AK Parti Kahramanmaraş’ta görev dağlımı belli oldu!

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan yeni yürütme kurulunu belirledi.

AK Parti Kahramanmaraş’ta görev dağlımı belli oldu!

AK Parti Kahramanmaraş’ta görev dağlımı belli oldu!

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan yeni yürütme kurulunu belirledi.

24 Nisan 2024 Çarşamba 10:38

Ak Parti Kahramanmaraş eski İl Başkanı Fırat Görgel’in Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi dolayısı ile İl Başkanlığı görevine getirilen Cüneyt Doğan, Yeni Yürütme Kurulunu belirledi.

Yıllardır Ak Parti İl teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Cüneyt Doğan, seçimlerin ardından yeni yürütme kurulunu da belirledi.

Ak Parti Eski İl Başkanı Fırat Görgel’in görev vermediği bazı isimlerin tekrar yürütme kurulu listesinde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

HAKAN DERELİ’YE YENİ GÖREV

Daha önce AK Parti İl yönetiminde yer alan ve Kahramanmaraş Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Hakan Dereli, yeni belirlenen Yürütme Kurulunda Teşkilat Başkanı olarak görev yapacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığına Murat İldeniz getirilirken, Hakan Kiraz’a ise Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevi verildi.

YENİ YÜRÜTME KURULU İSİMLERİ

Başkan Cüneyt Doğan’ın yaptığı değişiklikle birlikte yeni Yürütme Kurulu'nda şu isimler görev alacak:

Son Güncelleme: 24.04.2024 10:42
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AK Parti Kahramanmaraş’ta Görev Dağlımı Belli Oldu!
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