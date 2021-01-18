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Ak Parti Milletvekilleri İstiklal Üniversitesi’ni ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Avukat Fırat Görgel ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ü ziyaret etti.

Ak Parti Milletvekilleri İstiklal Üniversitesi’ni ziyaret etti

Ak Parti Milletvekilleri İstiklal Üniversitesi’ni ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Avukat Fırat Görgel ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ü ziyaret etti.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:03
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KİÜ’nün yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla “hayırlı olsun” dileklerini ileten AK Parti heyeti, Rektör Özgül’le bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Özgül, üniversitenin yeni bölüm ve programları ile kampüs yeri belirleme çalışmaları hakkında AK Parti Milletvekillerine bilgiler verdi. KİÜ bünyesinde Tıp ve Mühendislik Fakültesi kurmak istediklerini vurgulayan Rektör Özgül, “Milletvekillerimizin desteği ile bu fakültelerimizi de hayata geçireceğimize inanıyorum” dedi.

İstiklal Üniversitesi’nin gelişim sürecine katkı sunmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Milletvekilleri ise YÖK ve diğer kurumlar nezdinde yapılan girişimleri yakından takip edeceklerini dile getirdiler. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarete AK Parti İl, ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleri de eşlik etti.

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Ak Parti Milletvekilleri İstiklal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti
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