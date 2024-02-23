Ak Parti Onikişubat Adayı Toptaş; “Daha yaşanabilir Onikişubat için gecemizi gündüzümüze katacağız”

“Onikişubat İçin Hazırız, Kararlıyız” mottosuyla seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenen programda; Karacaoğlan, Ertuğrulgazi ve Mevlana mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Onikişubat ilçe teşkilatının da yer aldığı programda, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen, Onikişubat için plan ve projelerinden bahseden Başkan Adayı Hanifi Toptaş, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Daha yaşanabilir Onikişubat için çıktığımız bu yolda ilçemizin her bir noktasını tek tek ziyaret ederek 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizle bir araya geliyor, taleplerini dinliyor, hedeflerimizden bahsediyoruz. Bugün de teşkilatımızla birlikte Karacaoğlan, Ertuğrulgazi ve Mevlana mahallelerimizin kıymetli sakinleri ile bir araya geldik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını konuştuk, notlarımızı aldık. İnşallah hemşehrilerimizin destekleriyle 31 Mart’ta göreve geldiğimizde Onikişubat için durmadan, yorulmadan, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dua ve desteklerini eksik etmeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.