Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Kara’dan Ramazan Bayramı Mesajı!

Mücahit Kara mesajında şunları ifade etti;

“Rahmet ve bereket ayı olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakarak; millet olarak muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk.

Asrın felaketinin yaralarını, devlet-millet el ele, omuz omuza vererek, asrın dayanışmasıyla saracağız inşaallah...

Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; bu güzel ve anlamlı günlerin tüm gönüllere, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, saadet ve selamet getirmesini diliyorum.

Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun.”