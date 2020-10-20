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Ak Parti ve Kurmayları çalışadursun Kahramanmaraş’ta millet kararını verdi

Ak Parti, Kahramanmaraş’ta bir kaç gün önce yaptığı açıklamayla şok yaşadı.

Ak Parti ve Kurmayları çalışadursun Kahramanmaraş’ta millet kararını verdi

Ak Parti ve Kurmayları çalışadursun Kahramanmaraş’ta millet kararını verdi

Ak Parti, Kahramanmaraş’ta bir kaç gün önce yaptığı açıklamayla şok yaşadı.

20 Ekim 2020 Salı 19:35
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Ömer Oruç Bilal Debgici’nin yaptığı veda açıklaması daha seçime günler varken kafalrda soru işareti bıraktı.

Ne oldu? da il başkanı bir anda veda kararını duyurma gereği hissetti?

Öncelikle bu sorular bir kenerda dursun, Ömer Oruç Bilal Debgiciyle ilgili kısa bir bilgi vereyim.

Ak Parti’de, kurulduğundan bu güne fedakarlıkla çalışan, fakat her seferinde, ‘sen hele bizdensin’ denerek her daim Ömerlerin yıpratıldığı bir politika izlendi.

Geldiğimiz son aşamada, en son Cumhurbaşkanı bu yapılanları gördü ve ‘Ömerlerimizi kazanacağız’ ifadesiyle, Ömerler döndürülmeye başladı.

Bu millet mazlumu sever. Herdaim garip ve gurabadan yana olmak önceliğidir.

Cumhurbaşkanı’nın Başbakan olmadan önce okuduğu bir şiir yüzünden ceza evine girmesi ülkede infial uyandırmıştı. Hal böyleyken bu süreci biz Kahramanmaraş’ta da Ahmet Özdemir’de yaşadık.

Özdemir, kongreye saatler kala görevden alınmış ve kentte bir infial süreci uyandırılmış ve gerekenin yapıması konusunda tepkiler gelmişti.

Tepkiler sonucu Özdemir, yapılan genel seçimlerde 2. Sıradan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili olmuştu. Ak Parti’de Cumhurbaşkanın talimatlarıyla ahde vefa göstermiş oldu.

Şimdi de sıra Onikişubat ilçe başkanlık görevindeyken siyasi kargaşanın çok olduğu bir dönemde görevden ayrılan Fırat Görgel’de.

Görgel’de yıpartılan Ömerlerden birtanesi.

Fırat Görgel ilçe başkanlığı döneminde, hukukçu kimliğiyle ve mütevazı tavrıyla Ak Parti’nin yeni Ömerlerinden olduğunu o dönemde göstermişti. Yapmayacı işin altına girmeyip adaletten yana tavır alan bir isim.

Artık Kahramanmaraş, gönlünden geçen babayiğidi açıklıyor ve Görgel’in göreve gelmesini bekliyor.

Fakat, Ak kurmaylar çalışadursun, yeni bir aday gelirse bu da yine Kahramanmaraş’ta infiale sebebiyet verebilir.

Yeni il başkanının Cumhurbaşkanı’nın Kahramanmaraş’a geldiği kongre gününde açıklanacak olmasıda tesadüf değil.

Önümüzdeki günler Kahramanmaraş’ta Ak Parti için sürprizli günler olacak.

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