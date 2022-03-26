Ak Partili Yanılmaz “Onikişubat Belediyemiz, en iyi şekilde yönetiliyor”

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen ve yerel yönetimler ile parti teşkilatlarıyla buluşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Onikişubat Belediyesi’ni ziyaret etti. Yanılmaz’ı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek karşıladı. Belediye hizmet binasının girişindeki fuaye alanında projelerin maket hallerini gezen Yanılmaz, Başkan Mahçiçek’ten bilgi aldı. Ardından, Mahçiçek ve Yanılmaz, başkanlık Toplantı Salonu’na geçti. Başkan Mahçiçek burada, ilçe genelinde devam eden ve planlanan yatırımlarla alakalı sunum yaparken, vizyon projesi EXPO 2023 hakkında da detaylı bilgilendirme yaptı.

“Onikişubat’ımıza ve EXPO 2023’e yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ile geçmişten bu yana dostluk bağlarının olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Mahçiçek, “Sayın Mücahit Yanılmaz ile beraber görev süresimiz boyunca yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmaları değerlendirdik, istişarelerde bulunduk. Kendilerini bürokrasiden daha önceki yıllardan beri tanırım, yakın arkadaşlığımız, dostluğumuz olan bir kardeşim. Kendisi EGO’da Genel Müdür iken, ben BOTAŞ’da Genel Müdür vekiliydim. Ankara’da uzun yıllardan beri tanışığız. Kendilerinin Kahramanmaraş koordinatörü olarak tayin edilmesinden de mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnanıyorum ki karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunacağız, Kahramanmaraş’ımız için, ülkemiz için faydalı olacak projeleri önümüzdeki iki yıllık dönemde yapmaya gayret edeceğiz. Onikişubat Belediyemizin belki de Türkiye’de nadir belediyelerden bir tanesi olduğunu ifade etmek isterim. Sigorta ve vergi borcu olmayan, piyasaya yönünden de ciddi bir ödeme sıkıntısı yaşamayan bir belediye. Aşağı yukarı bine yakın çalışma arkadaşımız var. Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz için yaptığımız çalışmaları karşılıklı olarak değerlendirdiğimiz güzel bir toplantı oldu. Başkanımıza, yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgiler verdik. Onikişubat’ımıza ve EXPO 2023’e yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Ben bir kere daha Mücahit başkanımıza hoş geldiniz diyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

“Hanefi Mahçiçek başkanımı tebrik ediyorum”

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise Kahramanmaraş’ın öneminden bahsederek, güçlü dostluk bağları kurduğunu anlattı. Geçmişte Başkan Mahçiçek ile çalıştıklarını da anlatan Yanılmaz, “Kahramanmaraş, bizi her zaman heyecanlandıran, çok önemli bir şehrimiz. 30 yıl öncesinden Kahramanmaraş’a gelip giden ve kadim dostluk bağları kuran biriyim. 3 günden bu yana kadim Kahramanmaraş’ta çok önemli ziyaretler gerçekleştirdik. Parti teşkilatlarımız ve yerel yönetimlerimizin koordinasyonlarını gözlemledik, yeni planlar belirledik. Bugün de Onikişubat Belediyemizdeyiz. Öncelikle Hanefi Mahçiçek başkanımı tebrik ediyorum. Biz yıllar öncesinden tanışırız. Benim EGO’da Genel Müdürlük yaptığım dönemlerde Hanefi Başkanımız da BOTAŞ’taydı. Biz oradan doğalgazı alır, nihai olarak vatandaşa ulaştıracak bütün çalışmaları yapardık” ifadelerini kullandı.

“Onikişubat Belediyemiz, en iyi şekilde yönetiliyor”

Türkiye’nin yerel yönetimler anlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip öncülüğünde önemli bir mesafe kat ettiğini ve dünyaya örnek hale geldiğini anlatan Yanılmaz, 2023 hedefleri doğrultusunda yerel yönetim çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gücüne güç katacaklarını söyledi. Onikişubat Belediyesi’nin iyi bir şekilde yönetildiğine vurgu yapan Yanılmaz, “Buradan belirtmek istiyorum ki o önemdeki yerel yönetim çalışmalarıyla bugün yapılan yerel yönetim çalışmaları arasında yüzde 1 milyon fark var. Geldiğimiz bu noktada elhamdülillah başımızda 94 yılında sadece Türkiye değil, dünyaya örnek olacak yerel yönetim anlayışını ortaya koyan bir Cumhurbaşkanımız var. Bugün başımızda Cumhurbaşkanımız var, AK Parti hükümeti var, bakanlarımız var, burada Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Elhamdülillah doğru istikamette yürüdüğümüzde bütün desteklerin bizimle olduğunu görüyoruz. Biz bir adım attığımızda, Cumhurbaşkanımız bize on adım atıyor. Bugün Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sadece yerel yönetimler olarak değil, bütün birimler olarak bunu söylüyorum. Önümüzdeki süreç, yerel yönetimler olarak Cumhurbaşkanımızın gücüne güç katacak çalışmaları yapacağımız süreçtir. Bizim yerel yönetimlerde yaptığımız çalışmalar, vatandaş memnuniyeti, hizmetlerimiz ve sosyal belediyecilikle birlikte bütün vatandaşlarımızı kucaklama anlayışımız, İnşallah 2023’te bu ülkenin bir adım daha ileriye gitmesi, dünya zalimlerinin Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye oluşturma hayallerini bitirecektir. Bu çerçevede AK Parti Yerel Yönetimler başkanlığı olarak 805 AK Partili belediyemizi fiilen yerlerinde ziyaret ediyoruz. Belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz, çalışmaların vatandaşa yansıması noktasında tecrübelerini paylaşıyoruz. Onikişubat Belediyemiz, Hanefi Mahçiçek’in başkanlığında ki zaten bilgisiyle, tecrübesiyle, görgüsüyle en iyi şekilde yönetiliyor. Huzurlarınızda başkanımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ve belediye meclis üyeleri de katıldı.