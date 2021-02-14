Akademi’de Başvuru Sonuçları Açıklandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” Bahar Dönemi başvuru sonuçları açıklandı. 13 atölyede, uzman eğitmenlerce verilecek eğitimler arasında, Dergi Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Tarihin Tarihi, Yazı Atölyesi, Diksiyon, Proje Atölyesi, Öykü Atölyesi, Bilim Tarihi, Klasik Metinler Nasıl Okunur, Sosyolojinin Temel Kavramları, Düşünce Atölyesi, Hüsn-i Hat ve Yeni Medya ve İletişim yer alıyor. 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak dersler için 2 bin 13 kişi başvuru yaptı. Açıklanan kurs saatleri ve kesin kayıt listesi ise şu şekilde;

Bilim Tarihi – Prof. Dr. Orhan Doğan

Perşembe 19.00 – 21.00

Abdülkerim YUŞAN Mislina Evliyaoğlu Ahmet Faruk Aksu Mustafa Arıyer Ahmet Hakan Çavdar Nahide Karaağaç Asena Okuducu Neslihan Aktaş Ayşe Fatma Yaşar Nurdane Bacak Cavide Çiftci Rukiye Yıldız Elif Çınar Rumeysa Konuş Elif Eda Eren Toroshan Özdamar Elif Taşkıran Ülkü Yanık Elife Alıç Yasemin Akbalaban Emine Nur Özdemir Yasemin Babaoglan Esra Kavak Yasemin Kuruşcu Etkin Böyük Yaşam Kenger Hadı Ava Zehra Çam Mehmet Ramazan Çelik

Dergi Atölyesi – Duran Boz

Pazartesi 17.00 – 19.00

Asiye Ceyhan Merve Tıraş Asuman Tıraş Mesut Serdar Bengisu Ergüder Ömer Can Yılmaz Cuma Tut Pakize Selçuk Ebubekir Yıldız Rızvan Gözüela Elif Çam Salih Erayabakan Gökhan Çadırlı Selami Çam Hacı Durdu Ergüven Şule Merve Yılmaz Hasret Emine Özdağ Tuğçe Kuşcu Hatice Nur Çelebi Yaren Karaca Hatice Yakar Zübeyde Aktaş Hüseyin Mesut Mercan Mehmet Dündar Lale Yüce Melike Büyükçapar Merve Bozkurt

Diksiyon – Ramazan Avcı

Salı 13.00 – 15.00

Abdulkerim Subaşı Elif Bal Ahmet Sait Diken Elif Güneş Alperen Taşcı Elife Nesibe Kekeç Aslı Tuğba Tokcan Enes Çokyiğit Ayşe Şevval Demir Esengül Kılınç Ayşenur Eryılmaz Gaye Durmusu Bedirhan Bilir Gizem Köse Beyza Nur Bıyıklı Gizem Nur Güneş Beyza Nur Tatar Hacı Durdu Ergüven Bilgi Asena Yıldırım Hasret Aslantaş Buse Vural Hüsnanur Kuş Büşra Kepek Kerzuban Başel Can Ahmet Kuş Kübra Salman Davut Yorgun Mehmet Gökçe Dilara Köroglu Merve Sultan Erden Edanur Eker

Diksiyon – Ramazan Avcı

Salı 15.00 – 17.00

Meldanur Yılmaz Rabia Yağmur Melek Yavuz Rumeysa Tatlı Melisa Yılmaz Seher Kara Merve Birsen Seher Yılmaz Merve Tıraş Selma Karakale Merve Zencir Sevde Nur Boğaz Meryem Eda Kara Şeyma Türkben Metehan Yalçınkaya Ufuk Gümbür Muhammet Emin Üzüm Ümmünur Yılmaz Mukaddes Zorkun Yenen Mustafa Ceren Yusuf Baran Subaşı Nesibe Ordu Zeliha Nur Bekit Nurdane Bacak Zeliha Sayın Nurten Baş Zeynep İrem Yanık Orhan Tuğay Mehmet Dündar Pakize Selçuk Zeynep Boynueğri

Düşünce Atölyesi – Dr. Mehmet Sabri Genç

Cumartesi 15.00 – 17.00

Adem Elmas Melike Büyükçapar Ahmet Enes Özen Menderes Çolak Akif Gülmez Merve Çilburunoğlu Ayşe Fatma Yaşar Mesude Yaylamaz Barbaros Hayrettin Çalışkan Mislina Evliyaoğlu Burak Bertiz Muhammet Furkan Dilli Büşra Kılavuz Beyza Şimşek Ceydanur Yuşan Mustafa Sözeyatarlar Ebubekir Yıldız Nalan Özçelebi Ece Basan Neslihan Kale Eda Nur Tatlı Özlem Nergiz Ela Yüce Sedanur Palabıçak Enes Çokyiğit Serdar Bahar Enver Arslan Sümeyye Baştuhan Esma Gürbüz Şeyma Gülmez Esra Tanır Tuba Cevher Fatih Nergiz Uğur Soytürk Fatma Pınar Elbistan Veli Aslan Fatma Vişne Yakup Kaan Bilici Fatmagül Topak Zühal Kalay Gökhan Çadırlı Hatice Şimşek Halil Arslan Merve Betül Kertmen Hümeyra Karabıyık Merve Sultan Erden İrfan Karatutlu

Hüsn-i Hat – Arif Yücel

Cumartesi 15.00 – 17.00

Buket Sezer Hidayet Kocamanoğlu Büşra Sarıbıyık Oğuzhan İşler Elif Avcı Raife Ünal Emine Sarı Tahsin Ünsal Fatih Karagedik Zeynep Kerküt

Hüsn-i Hat – Hüseyin Güneş

Salı 19.00 – 21.00

Abdulbaki Orak Merve Gül Zorkun Elif Atagül Merve Zencir Elif Büşra Çetinkaya Meryem Yağmur Hatice Çakar Nefise Büşra Alcı Hatice Elma Nursima Arslan Hilal Görmez Rukiye Türkmen Hüseyin Tabak Taliha Zehra Akküncü İsa Yenen Zekeriya Kemal Çapan

Kısa Film Atölyesi – Şahin Aslan

Pazartesi 19.00 – 21.00

Ahmet İhsan Kar Mehmet Kaan Han Hayber Ali Ersin Akkuş Melise İnce Alihan Balcıoğlu Merve Zencir Aydanur Hıdır Muhammed Furkan Aşkar Dilara Begüm Sarı Nefise Emine Doğan Emrah Konuş Nesibe Ordu Emre Önyurt Oğuz Ateş Fatma Ceren Gündeş Sümeyye Gülaçtı Hatice Kübra Tepebaşılı Turgut Çullu Hüsna Ağyar Ülkü Nergiz Hüsne Topal Yasin Kozan İbrahim Tuzcu Zehra Arastacı Kübra Şeker Aybala Güngör Mahsum Oğrak Mustafa Oğulmuş Mehmet Çağrı Göktürk Ayhan Kenger Mehmet Erdemoğlu

Kısa Film Atölyesi – Şahin Aslan

Çarşamba 19.00 – 21.00

Ayşe Aslan Halit Tülücü Ayşe Çil Hüseyin Mesut Mercan Ayşenur Gökkaya İbrahim Karaca Esra Kavak Rızvan Gözüela Fatma Kuzugüden Sevde Nur Yildiz Halil Aydın Zekiye Karatas

Klasik Metinler Nasıl Okunur – Doç. Dr. Yakup Poyraz

Cuma 17.00 – 19.00

Abdulbaki Orak Hatice Güçlü Ayşe Toydemir Kübra Şeker Ayşenur Eryılmaz Leyla Melis Çetin Bedia Yalman Melike Meryem Berkman Elanur Cin Merve Tıraş Elif Kevser Fındık Muhammed Ali Özdemir Elife Nesibe Kekeç Muhammed Furkan Aşkar Emine Kuşcu Muhammet Salman Esengül Kılınç Mustafa Kalli Eyüp Ağolday Nejla Avcı Fatma Nur Yuşan Rabia Yağmur Fevzi Şahin Sümeyye Turan Halime Yiğit Şeyma Süheyla Nur Cevher Hanife Yağmur Yasemin Kuruşcu Hasret Aslantaş Zeliha Ağca

Öykü Atölyesi – Erdoğan Aydoğan

Perşembe 17.00 – 19.00

Aliye Bozkurt Hatice Canlı Aysel Sumeri Hatice Topuzoğlu Ayşe Şahin Hayriye Zehra Canlı Bahar Badem Hilal Görmez Barbaros Hayrettin Çalışkan İlknur Avcı Bengisu Ergüder Kübra Karaduman Ebru Demir Merve Tıraş Ela Yüce Mina Erdoğan Elif Çam Mislina Evliyaoğlu Furkan Eren Nefise Emine Doğan Gizem Köse Nergiz Tekin Guzal Ismatova Nurcan Yetişgen Hacı Durdu Ergüven Nurhan Oğuz Halime Karadeniz Serdar Bahar Hasret Aslantaş Zehra Arastacı

Proje Atölyesi – Doç. Dr. Selim Somuncu

Perşembe 15.00 – 17.00

Abdullah Demir Mehmet Ramazan Çelik Aydanur Hıdır Melek Yavuz Aysima Sümeyye Armut Melike Güler Ayşe Gül Kaplan Melike Meryem Berkman Ayşe Nur Kekeç Meral Uzunkaya Ayşe Nur Sefa Baltacı Mikail Kurtoğlu Beyza Ebrar Kütük Mislina Evliyaoğlu Cansu Avnioğlu Nangialai Noorzaı Cevahir Karaaslan Nur Esra Bekereci Emine Tatar Şatıroğlu Rabia Üveyik Fatma Dağlı Sevde Gürdal Fatma Kurt Sevde Nur Karaca Fatma Nur Yuşan Seyyid Ensar Furkan Özcan Fatma Pınar Elbistan Sibel Kök Fatma Vişne Şeyda Köşker Feride Arıcı Tuğçe Kuşcu İdil Övgün Armut Yasemin Köksal Kevser Çam Yasemin Paçacı Kevser Özyaşar Yüksel Alakabak Kübra Şeker Merve Sultan Erden Lale Yüce

Sosyolojinin Temel Kavramları – Mustafa Köneçoğlu

Cuma 19.00 – 21.00

Ayseren Beyza Ilıdı Menderes Çolak Aysima Yılmaz Meral Dokuyucu Ayşe Çabuk Merve Zencir Büşra Şanal Mislina Evliyaoğlu Derya Kurtoğlu Necip Fazıl Paksoy Emine Ilıdı Nilgün Güzel Fahri Pehlivan Niyazi Kara Fatih Koska Salih Erayabakan Fatma Yıldız Seyyit Ahmet Sarı Fatmagül Topak Şeyma Süheyla Nur Cevher Firdevs Karadaş Tuba Cevher Furkan Ünaldı Vefa Şentürk Hatice Sevmez Veysel Aygörmez Mehmet Akif Qvcı Vildan Erdihan Mehmet Ramazan Çelik Yusuf Şamil Bozdoğan

Tarihin Tarihi – Dr. Erol Çetin

Salı 17.00 – 19.00

Ahmet Baltacı Kübra Kömür Ahmet Samancı Kübra Samancı Arzu Topalgez Mehmet Koç Aslı Zeyneb Şirikçi Melike Büyükçapar Ayşe Kevser Bekçi Mustafa Sözeyatarlar Ayşenur Çevik Nimet Koç Bedia Yalman Nurdan Bekçi Büşra Kılavuz Rızvan Gözüela Derya Kurtoğlu Sema Nur Akdoğan Fatma Demir Serkan Kişi Fatmanur Özşahin Şeyma Emmiş Fevzi Şahin Tuba Cevher Gülsema Karamanlı Ümmünur Yılmaz Huseyin Mesut Mercan Zehra Arastacı Kevser Özyaşar Zeynep Üveyik

Yazı Atölyesi – Ömer Yalçınova

Çarşamba 15.00 – 17.00

Asuman Tıraş Merve Bozkurt Ayşe Nur Sefa Baltacı Meryem Şıvğın Ayşenur Büyükdağ Taşcı Mina Erdoğan Aziz Nacar Mislina Evliyaoğlu Barbaros Hayrettin Çalışkan Muhammed Alptekin Tekerek Bengisu Ergüder Mustafa Altıparmak Eda Nur Tatlı Rabia Küpe Ela Yüce Rumeysa Konuş Elife Özbostan Rumeysa Tatlı Emel Karagedik Sedef Dağ Esma Türk Şeyma Kara Hatice Zülay Alptekin Şeyma Süheyla Nur Cevher İlknur Avcı Yasemin Kuruşcu Leyla Sarıkaya Zehra Karadaş Mehmet Koç Zeliha Nur Bekit

Yazı Atölyesi – Mehmet Işık

Perşembe 13.00 – 15.00

Ali Kapyapar Hasret Aslantaş Asiye Ceyhan Hasret Emine Özdağ Beyza Sarıkaya Hatice Kevser Kılçık Beyza Şerbetci Hilal Görmez Döndü Sarıkaya Kübra Salman Emine Sarıkaya Merve Tıraş Esma Hüsne Tüten Merve Zencir Fatma Canbolat Nursel Demir Fatma Zehra Kar Rabia Merk Fatmanur Akdere Serife Oget Gamze Gönen Serpil Kaya Gizem Nur Güneş Şerife Erik Gülsemin Uğur Kurt Yasemin Taş Gülsüm Ümran Darıcı Zeliha Ağca Güzide Nacar

Yeni Medya ve İletişim – Derya Kaman

Cuma 13.00 – 15.00

Ahmet Sait Diken İdil Övgün Armut Alihan Balcıoğlu Mehmet Çağrı Göktürk Ayşe Gül Bayır Meltem Korkmaz Betül Mustafa Sözeyatarlar Beyza Ebrar Kütük Ömer Kara Cennet GÖK Rumeysa Gülmez Doğukan Erdemir Sefa Parlak Erol ERGİN Sevgi Bulut Fatma Okuducu Şule Kılınç Fatmanur Teke Zehra Gürbüz Hatice Zülay Alptekin

Yeni Medya ve İletişim – Derya Kaman

Cuma 15.00 – 17.00

Akif Ayrılmış Hüsne Topal Ali Osman Çağıl İrem Ayşe Nur Kaplan Kübra Tepebaşılı Betül Yıldız Sünbül Merve Zencir Beyza Ermeydan Mine Elagöz Cansu Avnioğlu Oğuz Kaan Tıraş Davut Yorgun Rümeysa İspir Esra Tanır Sümeyye Gülep Fatmagül Topak Yasemin Köksal Gülbahar Kazıcı Yasin Şahin Hatice Kübra Tepebaşılı Zehra Bozkurt

Diksiyon – Dr. Esra Kirik

Çarşamba 17.00 – 19.00

Abdulsamet Demir Emrah Akbulut Adem Vurer Esra Yüce Ahmet Arıkmert Fatih Denizdolduran Alihan Balcıoğlu Ferhat Ceren Ayşe Müberra Kahraman Halime Yiğit Ayşe Nurevşan Demirci Hatice Nur Çelebi Ayşe Taş Oruç Hayriye Uzun Beyza Şerbetci Hüseyin Aşık Burak Bertiz Hüseyin Us Cuma Zincirkıran İsmail Gümüşkılıç Çiğdem Karaca Demir Kevser Akman Elif Candemir Akgün Kübra Boyalı Elif Korkmaz

Diksiyon – Esra Kirik

Çarşamba 13.00 – 15.00