Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Akademi’de Eğitimler Başladı
Akademi’de Eğitimler Başladı
Sokak Hayvanları İçin Bir Proje Daha
Sokak Hayvanları İçin Bir Proje...
Yedikuyuların Zirvesinde Şehitler Anıldı
Yedikuyuların Zirvesinde Şehitler Anıldı
Başkan Güngör: ‘Kahramanmaraşspor’un Yanındayız’
Başkan Güngör: ‘Kahramanmaraşspor’un Yanındayız’
Akademi’de Başvuru Sonuçları Açıklandı
Akademi’de Başvuru Sonuçları Açıklandı

Akademi’de Eğitimler Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kahramanmaraş Akademi’ de dersler başladı. Bu dönemde 13 branşta 553 öğrenci eğitim görecek.

Akademi’de Eğitimler Başladı

Akademi’de Eğitimler Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kahramanmaraş Akademi’ de dersler başladı. Bu dönemde 13 branşta 553 öğrenci eğitim görecek.

16 Şubat 2021 Salı 17:05
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de, kesin kayıtların yapılmasının ardından eğitimler dönemine başladı. Bahar yarıyılında, Sinema’dan Hüsn-ü Hat’a kadar birçok sanatsal ve bilimsel branşta verilecek eğitimler 8 hafta boyunca devam edecek. Pandemi tedbirleri çerçevesinde hazırlanan dersliklerde 15 Şubat Pazartesi’den itibaren atölyelere start verildi.

Uzmanlıkta İlk Adım

Bu kapsamda Diksiyon Eğitimleri atölyesinde öğrencileriyle bir araya gelen Ramazan Avcı, “Uzmanlaşmak istenen alan her ne olursa olsun, metodolojik ve disiplinli bir eğitim alınması kişinin hem motivasyonunu hem de gelişim sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Diksiyon da, iletişim kurmaktaki ilk kaynağımız olan dilimizin güzel kullanılması, kelimelerin doğru ve anlaşılabilir telaffuz edilmesi de metodolojik bir eğitimin alınmasıyla geliştirilebilir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 16.02.2021 18:23
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz’in Örnek Şehri Kahramanmaraş
Doğu Akdeniz’in Örnek Şehri Kahramanmaraş
Dulkadiroğlu Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor
Dulkadiroğlu Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor
“Beşen Sigortacılık” Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” Oldu
“Beşen Sigortacılık” Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” Oldu
AKEDAŞ’ta Kesintisiz Enerji İçin Önlemler Alarm Seviyesine Çıkartıldı
AKEDAŞ’ta Kesintisiz Enerji İçin Önlemler Alarm Seviyesine Çıkartıldı
Osmaniye’de korona denetimi
Osmaniye’de korona denetimi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber