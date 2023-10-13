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Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı.

Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı.

13 Ekim 2023 Cuma 18:28

Akşener, İyi Parti'nin güçlü bir belediyecilik anlayışıyla kurulduğunu ve bundan böyle koalisyonlarla yol yürümeyeceklerini belirtti.

Partilerinin hiçbir siyasi partiye yancılık yapmak için kurulmadığını ifade eden Akşener, yerel seçimlerdeki ittifak çağrılarına kapılarını kapattıklarını söyledi.

Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, seçimlerde yaşanan büyük hezimet sonrası Bay Kemal'e demediğini bırakmadığını açıkladı.

İyi Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu duyuran Akşener, seçimler öncesi beş buçuk ay gibi bir zaman kaldığını ve hiçbir kapıyı çalmayacaklarını belirtti. Ayrıca, Dedeoğlu'nun büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı takdirde depremzedelerin de derdine deva olacaklarını sözlerine ekledi.

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AkşenerKahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
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