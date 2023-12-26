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AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
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AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKUT gönüllülerine yönelik İleri Seviye Yangın ve Yangınlarla Mücadele Eğitimi düzenledi. Katılımcılara verilen teorik bilgilerin ardından yangın tatbikatıyla eğitimler pekiştirildi.

AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi

AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKUT gönüllülerine yönelik İleri Seviye Yangın ve Yangınlarla Mücadele Eğitimi düzenledi. Katılımcılara verilen teorik bilgilerin ardından yangın tatbikatıyla eğitimler pekiştirildi.

26 Aralık 2023 Salı 15:21

Vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için eğitim ve tatbikatları kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, gönüllü sivil toplum kuruluşlarına yönelik de faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından AKUT gönüllülerine yönelik İleri Seviye Yangın ve Yangınlarla Mücadele Eğitimi düzenlendi. AKUT gönüllülerine verilen teorik bilgilerin ardından Eğitim Merkezinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Meydana gelebilecek olası yangınların önüne geçme, yangına müdahale, söndürme ve kurtarma faaliyetlerine ilişkineğitim ve tatbikatlarla bilgilerini pekiştiren katılımcılar, İtfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gönüllü sivil toplu kuruluşlarına yönelik eğitim ve tatbikatların devam edeceği belirtildi.

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AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
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