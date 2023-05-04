Ali Babacan Kahramanmaraş’ta konuştu! “86 milyonun iktidarı olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imar afları üzerinden yüklenen Babacan, “Bir önceki seçimde imar aflarını en önemli proje olarak sunanlar kendileri değil miydi? Şimdi de‘Katalog suç yapacağız’ diyorlar. Kendi gölgeleriyle kavga ediyorlar” diye konuştu.

Babacan özetle şunları söyledi:

İmar affı tartışması: Güvencesiz binaları, ruhsatlı mezarlara çevirmeyeceğiz

“Su dolu tankerler varken vatandaşı susuz bırakan bu iktidarın, televizyonlarda ‘Uzaya gidiyoruz’ diyerek beceriksizliklerini gizlemeye çalıştığınıgörüyoruz. İktidarımızın ilk gününden itibaren afet yönetimi gündemimiz olacak. Bunların yaptığı gibi, ‘imar barışı’derken güvencesiz binaları, ‘ruhsatlı mezarlara’ çevirmeyeceğiz. Bir önceki seçimde imar aflarını en önemli proje olarak sunanlar kendileri değil miydi? İmar aflarını öve öve destek istedi. Şimdi de‘Katalog suç yapacağız’ diyorlar. Kendi gölgeleriyle kavga ediyorlar.”

‘O konuşmayı yaptığım otel yıkıldı, enkazdan tek sağ çıkmadı’

“İki sene önce DEVA Partisi Kahramanmaraş İl Kongresi’nde konuştum. ‘Bazı semtlerin oturduğu zemin son derece tehlikeli. Acilen kentsel dönüşüm gerekiyor’ dedim. O konuşmayı yaptığım otel yıkıldı, enkazdan tek bir sağ vatandaşımız çıkmadı. Kaza geliyorum demez ama deprem geliyorum diyor.”

‘İnsanlarımızın hayatı, tek kişinin iki dudağı arasına sıkışmayacak’

“Tek merkezden yönetilen, her şeye tek kişinin karar verdiği dönemi sona erdireceğiz. İnsanlarımızın hayatı, tek kişinin iki dudağı arasına sıkışmayacak. Haksız ve orantısız rant oluşturan, insanımıza ve doğaya zarar veren zararlı işleri tarihe gömeceğiz. Devletimizin gücünü, her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla, zenginliğiyle sağlayacağız.Olmadık çılgın projelerle vatandaşın vergisini heba etmeyeceğiz.”

‘86 milyonun iktidarı olacağız’

“14 Mayıs’ta inşallah öyle bir kazanacağız ki bir kaybeden olmayacak. Tüm Türkiye kazanacak. 86 milyonun iktidarı olacağız. Bir tane kaybedenin de iktidarı olacağız. Şu anda ülkeyi yönetenler kutuplaştırma üzerinden yönetiyor. Sürekli düşman arayışındalar. Ya sen kiminle savaşıyorsun? Sosyal medyadaki profil fotoğrafını değiştirmiş. Arkadaş, meşru demokratik siyasetin gereği olan bir seçime gidiyoruz, savaşa değil… Yeter bu kavga gürültü.”

‘Hayal satmıyoruz, hayalleri gerçekleştirmek için buradayız’

“Biz vatandaşlarımıza hayal satmıyoruz, satmayacağız. Vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için buradayız. Haberlerde gördüğünüz projeler önemlidir ama biz onları daha ucuza mâl edeceğiz. Daha iyisini daha ucuza mâl edeceğiz. Ülke, vatandaşımızın zenginliğiyle güçlenecek. Tek tek sizin sahip olduğunuz güvenli hayat ile gurur duyacaksınız.”

‘Kızılay’ı, AFAD’ı birilerinin çiftliği haline getiren anlayışa tahammülümüz yok’

“Acılarımızın ortasında nefes almaya çalışıyoruz.6 Şubatlardaki ihmaller bir daha tekrarlanmasın diye çalışıyoruz. Yeni yaşamı kurmak zorundayız. Hata yapma hakkımız yok. Rehavete kapılmaya, ihmal etmeye, Maraş’ın ihmaline göz yumma hakkımız yok.Afet anında Maraş’ı kendi kaderine mahkûm eden iktidarlara tahammülümüz yok. Kızılay’ı, AFAD’ı birilerinin çiftliği haline getiren yönetim anlayışına tahammülümüz yok.Çadıra ihtiyaç varken çadır satan kamu kuruluşlarına ihtiyacımız yok.”

‘Maraş’a hizmetkâr olmak için hazırız’

“Kalbimiz buruk ama biz hazırız. Yarından itibaren göreve başlamak için, size hizmet etmek için, Maraş’a hizmetkâr olmak için hazırız. Başarmak zorundayız ve başaracağız.”

‘Devlet imkânlarını partin için kullanamazsın, helal değil’

“Bizim elimizdeki imkanlar, iktidarınkilerle yarışamıyor.Onların propaganda aygıtları bizim elimizde yok. Ama bizde onlarda olmayan çok daha güçlü bir şey var: Biz haklıyız. Haklı olmanın gücüyle mücadeleyi sürdürüyoruzMeşru değil ama devlet imkânlarını kullanıyorlar. Seçim zamanında devlet imkânlarını kendi partin için kullanamazsın. Bu, helal değil ama yapıyorlar. Onun için başarısız olacaklar. Biz meşru bir zeminde yürüyoruz. Haklıyız.”

‘İrfan Karatutlu Kahramanmaraş’ın sesi ve gücü olacaktır’

“Kurucu il başkanımız İrfan Karatutlu milletvekili adayımızdır. Kahramanmaraş’ın sesi ve gücü olacaktır. Yine, adaşım, nam-ı diğer ‘atom karınca’ Ali (Öztunç) Bey…”

‘Güçlü bir destek bekliyorum’

“Sadece seçimi kazanmayacağız. Birleşe birleşe Türkiye’yi kazanacağız. Bu ülkenin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. 10 gün sonrası için güçlü bir destek bekliyorum. Birinci oy pusulasında sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin altınaevet mührünü basacağız. İkinci pusulasında da DEVA, Saadet, Gelecek, Demokrat ve tabii ki CHP için CHP logosunun altına evetmührünü basacağız. Haydi berekete, haydi özgürlüğe, haydi zenginliğe.”