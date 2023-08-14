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Ali Kayası’nın yolu asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı en önemli turizm yatırımlarından Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi’nde sona gelindi.

Ali Kayası’nın yolu asfaltlanıyor

Ali Kayası’nın yolu asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı en önemli turizm yatırımlarından Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi’nde sona gelindi.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:37

Bölgeye cam teras, restoran, yürüyüş yolları ve otopark inşa edilirken, turizm tesisine ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda da asfalt öncesi zemin hazırlıkları hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri dolayısıyla yarım kalan projelerini bir bir tamamlamayı sürdürüyor. Şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde de son çalışmalar gerçekleştiriliyor.

3 etaplı olarak planlanan projenin ilk etabında Ali Kayası’na cam teras, restoran, yürüyüş yolları ve otopark inşa edilirken, turizm tesisine ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda da asfalt öncesi zemin hazırlıkları hızla devam ediyor. İnşa, çevre düzenleme, asfalt ve peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla hizmete alınacak Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin şehrin turizm potansiyelini ve katma değerini kat be kat artırması hedefleniyor.

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Ali Kayası’nın Yolu Asfaltlanıyor
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