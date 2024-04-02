Ali Öztunç, “50 yıl sonra kazandık”

CHP’nin Kahramanmaraş’ta büyük bir çıkış yakaladığını ifade eden Ali Öztunç şöyle konuştu; “Kahramanmaraş özelinde beş kazanım elde ettik. Diyeceksiniz ki, dört belediye başkanımız var. Beş nasıl oldu? Beşinci Zeynep Özbaş Arıkan'dır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Zeynep Başkanı kazandık. Bir kadın adayın Kahramanmaraş'ta bu cesareti göstermesi alkışlanacak bir tavırdır. Maraş merkezinde yüksek bir tanıdıklığı var Zeynep Hanım'ın. Ama ilçelerimizde de var. Andırın'da var. Elbistan'da var. Bizim coğrafyamız çok geniş. Bir uçtan bir uca neredeyse 2,5-3 saat sürüyor. Zor bir süreçte iyi bir sonuç aldı Zeynep Hanım. 90 bin civarında oy aldık. Bu kolay değil.”

“ELBİSTAN'I 50 YIL SONRA KAZANDIK”

“Elbistan'ı 50 yıl sonra kazandık. Ben Elbistan'ı kazanacağız diye söylüyordum. Seçimden önce de. Altı ay önce de söylüyordum. Bir yıl önce de "Bu seçimde Elbistan'ı alacağız" demiştim ve aldık. Biz Elbistan’ı bin 510 oy farkıyla aldık. 50 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi hiç seçim kazanmamış, kazanmadığı gibi her seçimde erimiş. Son birkaç seçimdir arkadaşlarımızın katkılarıyla şehri yeniden ayağa kaldırdık. Ve bugün CHP olarak Elbistan'ı kazandık. Bir yıl önce "Biz Elbistan'ı alacağız" demiştim, inanmamıştınız. Ama aldık. İyi bir adayla, iyi bir isim. Erkan Bey'i tanıyacaksınız, göreceksiniz. Ekinözü'nde tarihimizde ilk kez belediyeyi aldık. İki yüz altı farkla aldık. Bu seçimde tüm Türkiye'de yarışın bu kadar heyecanlı geçtiği başka yer yoktur. Her gün akşam meşaleler, havai şekler, halaylar, davullar, zurnalar… Ekinoloji müthiş. Sonuçta MHP'yle yarıştık ve 206 oyla Harun Vicdan, aklı başında iyi bir iş insanı, çiçi, aynı zamanda yıllardır Ekinözü'nde vatandaşa hizmet eden, düğününde, cenazesinde bulunan bir arkadaşımız. O da başarılı olacaktır. Bunu hep birlikte yaşayacağız. Pazarcık'ta iki dönemdir ara vermiştik. İki dönem AK Parti'deydi. Bu dönem yine orayı da yaklaşık 2 bin oy farkıyla kazandık. Haydar İkizer geçmişte adayımızdı. Aklı başında bir avukat arkadaşımız. O da Pazarcık'ı ayağa kaldırmak için büyük çaba harcadı. Nurhak bizdeydi. Biz de olmaya devam ediyor. En son seçimde 700 oyla kazanmıştık. Bu seçimde 2 bin farkla, aldık. Bu ilk kez oluyor ve 2 bin fark attık. Arkadaşlarımız seçimleri kazandılar. Kahramanmaraş'ta AK Parti kaybetti. 11 ilçenin 4’ü CHP'de, 3’ü AK Parti'de, 3’ü Yeniden Refah'ta, biri de İYİ Parti'de. 4 belediyesi var CHP'nin bu şehirde. Başarı budur.

Türkiye’de ki başarımızda ortada, kimse küçümseyemez. Bu seçimde kibir kaybetti, mütevazilik kazandı. Hırsızlık kaybetti, dürüstlük kazandı, yalan kaybetti, doğruluk kazandı.”

TEKRAR SAYIM YAPILIRSA YENİDEN REFAH SEÇİMİ ALIR

Onikişubat’ta yaşanan karışıklık konusunda da ıslak imzalı tutanaklar talebi vardı bizden bir miktar. İl Başkanımız ıslak imzalı tutanakları olanları teslim etti. Eğer Onikişubat’ta oylar yeniden sayılırsa, net söylüyorum Yeniden Refah Partisi alır. Hatta çağrım şu; biz 8 vekiliz. Biz vekiller sayalım Onikişubat’ın oylarını. Yani sayım yapılırken biz orada olalım. Gözlemci biz olalım. Geçen seçim ne oldu biliyor musunuz milletvekili seçiminde? Onikişubat’ta sandık kurulunda bilgisayara girerken tutanaklar, bazı partilerin oyları alınıp bazı partilere eklendi. Maraş'ta iki memur yargılaması. Maraş'ta bu işlerin en fazla olduğu yer Onikişubat’tır. Şehir merkezi olmasına rağmen. Onikişubat’ta her türlü lm döner seçim kurulunda. Yeniden sayım kararı alsınlar. Ben gidip sayımda oturayım. AK Parti'nin vekilleri gelsin. MHP vekili gelsin. Hep birlikte yeniden sayalım. Sonucunda Yeniden Refah 3-4 bin farkla alır”

ÜNAL ATEŞ; “KAHRAMANMARAŞ’TA BEKLENMEDİK BİR TABLO”

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş Kahramanmaraş’ta beklenmedik bir tablo ortaya çıktığını söyledi.

Ateş; “Kahramanmaraş'ta yerel seçim sonuçları beklenmedik bir tablo ortaya koydu. Pazarcık, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayları seçimi kazandı. Çağlayancerit’te İYİ Parti'nin adayı kazandı. Yine Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Göksun'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı kazandı. Geçmiş dönemlerde 11 belediyenin sahibi olan iktidar partisi bu sefer 8 belediyesini kaybetti. Bu nedenle iktidar partisinin bir basın toplantısı da düzenlendi. Sayın milletvekili orada bazı açıklamalarda bulundu. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Milletvekili; “Muhalefetin adayları genel hükümetin yapacağı vaatlerde bulundular, yapamayacakları işleri vaatte bulundular” dedi. Ben Sayın vekilime özellikle bu konuyu dikkat çekip sormak istiyorum. Eski Bakan, yeni Milletvekili, özellikle 2014 ve 2019'da kendi belediye başkan adaylarının hangi projeleri sunduğunu ve vaatte bulunduğunu, bunlardan kaç tanesini gerçekleştirebildiklerini araştırmasını öneriyorum. Muhalefet partisinin belediye başkanları yıkık bir şehir devraldılar, işleri çok zor. Bunun farkındayız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikle yaraların sarılması için uğraşacağız, ardından şehri ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız.” Şeklinde konuştu.

ZEYNEP ÖZBAŞ ARIKAN: MARAŞ'IN YARISI CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN”

Büyükşehir adayı Zeynep Özbaş Arıkan ise; “Hiç kimseyi kırmadan, üzmeden ve karşılığında da böyle bir durum olmadan çok başarılı bir seçim çalışması yaptık. Seçim kampanyası yürüttük. Ben kendi açımdan geç başladım. Hem teşkilatla tanışmam, hem de bu seçim kampanyasına son 50 günde başlamam, belki de daha yavaş hareket etmeme neden oldu. Ama neticede aldığımız oy, kazandığımız ilçeler şu anda belki de Türkiye'nin kaderini değiştirecek sonuçlar. 50 yıldan sonra ilk defa Elbistan'ın alınması, Kahramanmaraş'ın neredeyse yarısının alınması ilçe bazında büyük başarı. Haritaya baktığımız zaman Maraş'ın yarısı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe belediyelerinde, bu da çok önemli.” Açıklamasını yaptı.