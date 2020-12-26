Ali Öztunç: ‘AKP, Afşin-Elbistan’ı hava kirliliğinde dünya 5.’si yaptı’

Yaşadığımız Zulümün Kanıtı

ÖZTUNÇ; “Greenpeace yaşadığımız zulmün kesin kanıtlarını paylaştı. Afşin Elbistan A ve Afşin B Santrali, bölgemizi hava kirliliğinde Dünya 5. yaptı. Greenpeace’in 2019 yılında yaptığı modellemede, 1984-2019 yılları arasında termik santral yüzünden 17 Bin erken ölüm yaşandığı, planlanan 6 santral de bunun üzerine katlandığında bu sayının 32 Bin olacağı hesaplanmıştı. Bu zulme artık dur diyoruz. Kahramanmaraşlılar yaşasın, nefes alsın istiyoruz.” yorumunda bulundu.

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Türkiye’de hava ölçüm değerlerinin sahici olmadığını, ölçüm cihazlarının kirlilik miktarının gerçek hesaplanmasını sağlayacak konumlara konulmadığını, PM 2,5 ve PM 10 değerlerinin çoğu bölgede ölçülmediğini aktaran ÖZTUNÇ “AKP kendisini övmekten başka bir şey yapmıyor. Bütçe görüşmelerinde iklim değişiklikleri ile nasıl baş ettiğimize dair güzellemeler dinledik. Daha hava kirliliğini dahi ölçmeyen, gerçek verilerden bilerek uzak tutan bir iktidarın iklim kriziyle nasıl başa çıkacak. Bunu açık yüreklilikle soruyorum” dedi.

AKP Yeşil Düzeni, Doların, Euro’nun Düzeni Olarak Görüyor

AKP’nin el attığı her işin altından para ve rant çıkıyor diyen ÖZTUNÇ “Dünyada, yeşil mutabakat/yeşil düzen tartışmaları sürüyor. AKP’de kendince, bu konuda bir şeyler yapıyor. Bir proje alıp, İklim Değişikliği Yasası taslağı hazırlıyorlar, kimseye haber vermeden. Dertleri de şu, biz bu karbon piyasasından nasıl para kırarız. Dervişin zikri neyse fikri de odur hesabı, yeşili duyunca zihinleri dolara, euroya kayıyor. Elbistanlı erkenden ölmüş, kimin umrunda” dedi.

Filtre Takmayan Santrali Yeniden Açtılar, 3. Santrale Onay Verdiler

hava ölçümleri raporundan çıkarılması gereken şudur; bu bölge bu kadar kirliliği artık kaldıramıyor. Artık, bu bölgede kömüre dur diyelim ve bölgeyi adil geçiş kapsamında dönüştürelim. Kapanan kömür sahalarını yeniden tarıma kazandıralım. Filtresi kapanmayan santrale, ölçüm süreci dahi tamamlanmadan çalışma izni verdiler, pandemi döneminde 3. Santrale onay verdiler. Ölçüm süreci tamamlanmamış santrali açmak hukuksuzluktur. Biz AKP Kahramanmaraş’ı sevmiyor derken bunları kastediyoruz” diyen ÖZTUNÇ “Yapılan zulümdür, günahtır. Artık buna dur demeliyiz” çağrısında bulundu.