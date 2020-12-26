Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO okulları Gaziantep’in kurtuluşunu kutladı
SANKO okulları Gaziantep’in kurtuluşunu kutladı
Bakan yardımcısı Kahramanmaraş’ı ziyaret etti
Bakan yardımcısı Kahramanmaraş’ı ziyaret etti
SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı
SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı
Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması
Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması
Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu
Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu

Ali Öztunç: ‘AKP, Afşin-Elbistan’ı hava kirliliğinde dünya 5.’si yaptı’

Greenpeace tarafından yayınlanan hava kalitesi ölçüm raporlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “ Rapordaki değerlere göre, Afşin-Elbistan bölgesi, tüm dünyada kömürlü santrallerden kaynaklı hava kirliliği sıralamasında 5. sıraya yerleşmiş durumda. AKP Kahramanmaraş’ı sevmiyor dememin bir sebebi de bu.” dedi

Ali Öztunç: ‘AKP, Afşin-Elbistan’ı hava kirliliğinde dünya 5.’si yaptı’

Ali Öztunç: ‘AKP, Afşin-Elbistan’ı hava kirliliğinde dünya 5.’si yaptı’

Greenpeace tarafından yayınlanan hava kalitesi ölçüm raporlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “ Rapordaki değerlere göre, Afşin-Elbistan bölgesi, tüm dünyada kömürlü santrallerden kaynaklı hava kirliliği sıralamasında 5. sıraya yerleşmiş durumda. AKP Kahramanmaraş’ı sevmiyor dememin bir sebebi de bu.” dedi

26 Aralık 2020 Cumartesi 16:20
banner459

Yaşadığımız Zulümün Kanıtı

ÖZTUNÇ; “Greenpeace yaşadığımız zulmün kesin kanıtlarını paylaştı. Afşin Elbistan A ve Afşin B Santrali, bölgemizi hava kirliliğinde Dünya 5. yaptı. Greenpeace’in 2019 yılında yaptığı modellemede, 1984-2019 yılları arasında termik santral yüzünden 17 Bin erken ölüm yaşandığı, planlanan 6 santral de bunun üzerine katlandığında bu sayının 32 Bin olacağı hesaplanmıştı. Bu zulme artık dur diyoruz. Kahramanmaraşlılar yaşasın, nefes alsın istiyoruz.” yorumunda bulundu.

Veriler Gizleniyor

Türkiye’de hava ölçüm değerlerinin sahici olmadığını, ölçüm cihazlarının kirlilik miktarının gerçek hesaplanmasını sağlayacak konumlara konulmadığını, PM 2,5 ve PM 10 değerlerinin çoğu bölgede ölçülmediğini aktaran ÖZTUNÇ “AKP kendisini övmekten başka bir şey yapmıyor. Bütçe görüşmelerinde iklim değişiklikleri ile nasıl baş ettiğimize dair güzellemeler dinledik. Daha hava kirliliğini dahi ölçmeyen, gerçek verilerden bilerek uzak tutan bir iktidarın iklim kriziyle nasıl başa çıkacak. Bunu açık yüreklilikle soruyorum” dedi.

AKP Yeşil Düzeni, Doların, Euro’nun Düzeni Olarak Görüyor

AKP’nin el attığı her işin altından para ve rant çıkıyor diyen ÖZTUNÇ “Dünyada, yeşil mutabakat/yeşil düzen tartışmaları sürüyor. AKP’de kendince, bu konuda bir şeyler yapıyor. Bir proje alıp, İklim Değişikliği Yasası taslağı hazırlıyorlar, kimseye haber vermeden. Dertleri de şu, biz bu karbon piyasasından nasıl para kırarız. Dervişin zikri neyse fikri de odur hesabı, yeşili duyunca zihinleri dolara, euroya kayıyor. Elbistanlı erkenden ölmüş, kimin umrunda” dedi.

Filtre Takmayan Santrali Yeniden Açtılar, 3. Santrale Onay Verdiler

hava ölçümleri raporundan çıkarılması gereken şudur; bu bölge bu kadar kirliliği artık kaldıramıyor. Artık, bu bölgede kömüre dur diyelim ve bölgeyi adil geçiş kapsamında dönüştürelim. Kapanan kömür sahalarını yeniden tarıma kazandıralım. Filtresi kapanmayan santrale, ölçüm süreci dahi tamamlanmadan çalışma izni verdiler, pandemi döneminde 3. Santrale onay verdiler. Ölçüm süreci tamamlanmamış santrali açmak hukuksuzluktur. Biz AKP Kahramanmaraş’ı sevmiyor derken bunları kastediyoruz” diyen ÖZTUNÇ “Yapılan zulümdür, günahtır. Artık buna dur demeliyiz” çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 26.12.2020 18:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Dulkadiroğlu teşkilatından toplu kan bağışı
MHP Dulkadiroğlu teşkilatından toplu kan bağışı
Gayrimenkul değerlendirme uzmanı Hamdi Atlama’dan 18 katlı için öneri
Gayrimenkul değerlendirme uzmanı Hamdi Atlama’dan 18 katlı için öneri
Bbp Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Saadet Partisi’ne Ziyaret
Bbp Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Saadet Partisi’ne Ziyaret
Mersin'de keçi kurtarma operasyonu
Mersin'de keçi kurtarma operasyonu
Sır barajı maraşımıza zarar veriyor
Sır barajı maraşımıza zarar veriyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber