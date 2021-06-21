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Ali Öztunç, ‘AKP, Kaşıkla Verdiğini Kepçeyle Alıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, iktidarın pandemide kaşıkla verip kepçeyle geri aldığını söyledi.

Ali Öztunç, ‘AKP, Kaşıkla Verdiğini Kepçeyle Alıyor’

Ali Öztunç, ‘AKP, Kaşıkla Verdiğini Kepçeyle Alıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, iktidarın pandemide kaşıkla verip kepçeyle geri aldığını söyledi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:08
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Esnafa faizle borç verip adına destek diyen iktidarın sadece 10 milyar TL karşılıksız destek verdiğini kaydeden Öztunç, “ÖTV’nin artırılması, ek önlem paketleriyle 153,5 milyar lira gelir elde edecek. Verdiğinden 15 kat fazlasını vatandaşın cebinden alacak” dedi.

DOĞRUDAN YARDIM YAPILMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP’nin salgın döneminde en az yardım yapan ülkeler arasında olduğunu, iktidarın vatandaşa kaşıkla verip, kepçeyle geri aldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı bu yılın ilk üç ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerine inceleyen Öztunç, iktidarın elinde mali alan olmasına rağmen salgından olumsuz etkilenen kesimlere bütçeden doğrudan yardım yapmadığını belirtti.

153.5 MİLYAR TL GELİR

CHP’li Öztunç, yaptığı yazılı basın açıklamasında “Kamu Maliyesi Raporu’na göre bu yıl bütçe gelirleri, artırılan vergilerin de etkisiyle başlangıçta yapılan tahminlerin 153,5 milyar lira üzerinde gerçekleşecek. Bu fazla gelirin, 37,7 milyar lirası alınan ek önlemlerden, 96,2 milyar lirası tahminlerden daha yüksek seyreden enflasyon, büyüme, dış ticaret ve istihdamdan kaynaklanan vergi dinamiklerinden, 19,4 milyar lirası yeniden yapılandırmadan 21,1 milyar lirası da vergi dışı gelirlerden kaynaklanıyor” dedi.

İŞTE O TABLO

Hazine ve Maliyle Bakanlığının 37,7 milyar liralık fazla gelir sağlanacak ek önlemler ve gelmesi beklenen tutarlar şöyle:

ÖTV’DEN 12 MİLYAR DAHA

konusu raporun yayınlanmasından sonra yürürlüğe konulan akaryakıt ve LPG’den alınan ÖTV’nin artırılmasından gelecek ek gelirin tabloda yer almadığına işaret eden Öztunç, bu düzenlemeyle de bu yıl için 12 milyar liralık bir ek gelirin bütçeye gireceğini söyledi.

15 KAT FAZLASINI ALDILAR

İktidarın sadece ÖTV zamlarından pandemi yardımlarını çıkardığını kaydeden Öztunç, esnafa faizle borç verip adına destek diyen iktidarın sadece 10 milyar TL karşılıksız destek verdiğini, yardımdan 15 kat fazlasını vatandaşın cebinden alacağının altını çizdi.

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Ali öztunç‘AKPKaşıkla Verdiğini Kepçeyle Alıyor’
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