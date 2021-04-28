Ali Öztunç Cumhurbaşkanı'na Seslendi̇

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, aslen Rizeli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanı. Baba ocağına kıyıyorlar, engel ol" dedi.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde Cengiz Holding tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı vatandaşların direnişine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP milletvekilleri Ahmet Kaya ve Mehmet Bekaroğlu da destek verdi. Direnişin sekizinci gününde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, aslen Rizeli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanı. Baba ocağına kıyıyorlar, engel ol" dedi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İskencedere Vadisi'nde Cengiz Holding tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı halkın direnişi sürüyor. Direnişe bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu ve CHP Trabzon Milletvekili Kaya'nın yanı sıra partili yöneticiler ve Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu katıldı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI! BABA OCAĞINA KIYIYORLAR ENGEL OL"

Alanda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç şunları söyledi:

"Şu doğaya, şu güzelliğe bir bakın. Buraya kıyılır mı? Bu ağaçların her bir dalı, bu yaptıklarından çok daha değerlidir. Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlara kıyıyorlar. Birileri ağacın yeşilinden daha çok doların yeşilini seviyor olabilir ama biz ağacın yeşilinden yanayız. Sekiz gündür burada direniyorsunuz. Ne için? Bu ağaçlara kıyılmasın diye, bu doğa bitmesin diye. Birisi lojistik firma yapacak ama orayı doldurmak için buradan almana gerek yok. Oraya 3-5 km mesafede taş ocakları var zaten, neden burası? İddiaya göre; alınan kredi, nakliye kredisi olduğu için, nakliye harcaması göstermek için buradan taşçekmeye çalışıyor. Yani yine tek dertleri para. Değmez, kefenin cebi yok. Burada insanlar çayını, balını, doğasını korumak istiyor.

Kimsenin devletle, askerle, jandarmayla bir sorunu yok. Asker, devlet bizim. Ama baba ocağından, yuvasından, köyünden etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı! Her fırsatta Rizeli olmakla övünüyorsun. Baba ocağına kıyıyorlar, lütfen artık ses var. Kendi memleketini bu hale getirme, engel ol. Bir Mehmet Cengiz kendi memleketinden büyük mü? Çalışmaya iki gün ara vermişler. Belli ki sokağa çıkma yasağı başlayınca buraya bir operasyon planlıyor gibiler. Buna izin verilmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha sesleniyoruz. Baba ocağına bunu yapan Türkiye'ye neler yapar. Yapma bunu. Karadeniz'in kadını tuttuğunu koparır, inşallah kadınların öncülüğünde bu mücadeleyi kazanacağız."

"BU KUTSAL BİR SAVUNMADIR. BURADA HER GÜN BİR CHP MİLLETVEKİLİ OLACAK"

Vatandaşların direnişine destek veren, aslen Rizeli olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sevgili İkizdereliler. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç, "Burada kimse devlete karşı değil" dedi. Elbette devlete karşı olmayız ama hangi devlete? Devlet kutsal bir şey değil, tanrı gibi bir şey değil. Devlet, bizim işlerimizi kolaylaştırsın diye bizim kurduğumuz bir organizasyondur. Devlet, en çok zayıf olanlar için vardır. Mehmet Cengiz'in devletine karşıyız, Mehmet Cengiz'in jandarmasına karşıyız. Peki o zaman devlet bu milletten; buradaki kurttan, kuştan, balıktan, böcekten ne istiyor? Gözü doymaz mı bunların? Mehmet Cengiz, utanmaz adam, millete küfreden adam! Ölmeyecek misin sen? Ne kadar para götüreceksin? Rize'ye çok lüks oteller yaptın. Bir gecede kaç otelde birden yatabiliyorsun, yemek yediğinde ne kadar yiyebiliyorsun? Sen de bizim kadar yiyorsun. Peki o zaman size ne oluyor? Buradaki insanlar evlerini savunuyor, bu kutsal bir savunmadır. Her gün burada bir CHP milletvekili bulunacak. Burada sizinle birlikte direnişe devam edeceğiz, burayı vermeyeceğiz."

"EKOSİSTEM BOZULACAK BURADA, DERELER KİRLENECEK"

Alanda bulunan vatandaşlar, "Cengiz defol bu memleket Bizim", "Direne Direne Kazanacağız", "Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz" sloganlarıyla direnişe devam etti. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Bu mücadelede sizin yanınızda yer almayanlar yarın sizin yanınızda yer almadıkları için utanacaklar ve "Haklıydınız" diyecekler size ama iş işten geçmiş olacak. Arılar terk edecek bu bölgeyi, tozun toprağın olduğu yerde arılar yaşamıyor. Ekosistem bozulacak burada. Dereler kirlenecek, sular kirlenecek" sözleriyle halka seslendi.