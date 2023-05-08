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Ali Öztunç, “Milletvekili Değil Milletin Vekili Oldum”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Ali Öztunç, Seçim bitince sekiz adayımızı da halkın içinde kolayca bulacaksınız. Bizden başka halkın içinde hiç bir partinin adaylarını göremezsiniz.

Ali Öztunç, “Milletvekili Değil Milletin Vekili Oldum”

Ali Öztunç, “Milletvekili Değil Milletin Vekili Oldum”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Ali Öztunç, Seçim bitince sekiz adayımızı da halkın içinde kolayca bulacaksınız. Bizden başka halkın içinde hiç bir partinin adaylarını göremezsiniz.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:33

Kahramanmaraş siyasetinde yeni bir dönemi başlattık diyen Öztunç, “Kahramanmaraş’ta Milletvekilleri bu zamana kadar hep ulaşılmaz oldu. Halk Milletvekiline her istediği zaman ulaşamadı. Biz bu algıyı kırdık. Milletvekili Milletin vekili olmalı ve halk ile iç içe olup ulaşılabilir olmalı dedik. Bugün çarşıda pazarda sokakta kime sorsanız Ali Öztunç’un telefonunu bilir aradığında ulaşır ve derdini dinleyen Milletin vekilini bulur. Emin olun Cumhuriyet Halk Partisinin 8 Milletvekili adayı da aynı. Kolayca ulaşabilir ve derdinizi anlatabilirsiniz. Size Yardımcı olmak için elinden geleni yapar. Bizler halkın içinden Kahramanmaraşlının derdiyle dertlenen bir anlayışla hizmet ediyoruz. Ankara da yatan değil şehrinin insanının derdi için Türkiye’nin her yerinde vatandaşına el uzatan bir prensiple çalışıyoruz”dedi.

Tüm hemşehrilerimin Milletvekili oldum diyen Öztunç, Herkes çok iyi biliyor ki ben bu beş yılllık süre zarfında Milletin vekili oldum. Vatandaşımız hangi partili olursa olsun bana rahatça ulaşıyor ve derdini anlatıyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Bu yüzden bugün Kahramanmaraş halkı diğer vekillere yedi uyurlar bana da atom karınca dediler. Tek temennim seçimden sonra da seçilecek olan tüm Milletvekilleri bu anlayışla halkımıza hizmet etsinler. Bu görevin bir makam değil hizmet aracı olduğunu görüp aldıkları oyun hakkını versinler. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adaylarımızın tamamı da halk siyaseti yapacak isimler. Kolayca ulaşıp ailenizden biri gibi dertleşebilirsiniz ve size seve seve yardımcı olacaklardır”diye konuştu.

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Ali öztunç“Milletvekili Değil Milletin Vekili Oldum”
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