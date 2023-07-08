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Ali Öztunç, ‘Türkiye'de zam var, Kahramanmaraş'ta ekstra zam var’

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gelerek bir takım ziyaretlerde bulunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve Onikişubat CHP İlçe Başkanı Ünal Ateş birlikte basın toplantısı yaptı.

Ali Öztunç, ‘Türkiye'de zam var, Kahramanmaraş'ta ekstra zam var’

Ali Öztunç, ‘Türkiye'de zam var, Kahramanmaraş'ta ekstra zam var’

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gelerek bir takım ziyaretlerde bulunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve Onikişubat CHP İlçe Başkanı Ünal Ateş birlikte basın toplantısı yaptı.

08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:10

Öztunç, yerelde Kahramanmaraş’ın sorunlarının yanında son yapılan zamları da gündeme getirerek iktidara çağrıda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bu kadar zam yapılmadığını ifade eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç şunları söyledi: "Dün sabah bir uyandık, zam yağmuru olmuş resmen. Vergiler arttırılmış kimi ürünlerde 8 olan vergi 18 olmuş, 18 olan 20 olmuş, 10 da 20 olmuş. Ürün ürün, kalem kalem vergiler arttırılmış. Ve zamlar gelmiş Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bu kadar yoğun bir zam olmamıştır. Zam üstüne zam gelmiş, milletin adeta beli kırıldı. Vaatlerinin aslında zam vadi olduğunu kimse anlamamıştı. Biz uyarıyorduk, söylüyorduk. Bunlar seçimden sonra büyük zam yapacak diyorduk. Çok zam gelecek diyorduk, her şeye zam yapılacak diyorduk, demek ki biz anlatamadık. Milleti ikna edemedik, yine gittiler bunlara oy verdiler. Ve zamlar dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Memura, memur emeklisine, işçiye verilen zamlar kaşıkla verildi, kepçe ile hemen alındı. Türkiye'de zam var, Maraş'ta ekstra zam var arkadaşlar. Maraş'a ekstra yansıyor. Konut fiyatları nasıl arttı farkında mısınız? Kira fiyatları nasıl arttı farkında mısınız? Maraş için söylüyorum. Deprem bölgesi konut yok, daha önce 2.000 lira, 2.500 lira aylık kira verilen evler, konutlar 10.000 lira, 12.000 lira oldu. İnsanlar nasıl geçinecekler, nasıl kazanacaklar? bu bağlılık sadece milletin belini kırmakla kalmıyor milleti başka durumlara sürüklemek zorunda da kalıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ali öztunç‘Türkiyede Zam VarKahramanmaraşta Ekstra Zam Var’
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