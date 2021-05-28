Ali Öztunç’tan Kuraklık Raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Türkiye’nin kuraklıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Hazırladığı raporla su kanunu çıkarılması gerektiğini belirtti.

CHP’de doğa hakları ve çevre politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, kuraklık riskine karşı rapor hazırladı. Raporda, göller bölgesinde yer alan, Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, burdur gibi göllerin kirlilik ve kuruma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Olası kuraklığı ve su sorununu raporda 7 başlıkta topladı Öztunç.

Raporda eylem planları başlığı altında ise, Türkiye’de bölgeler arasında yaşanan su sıkıntıları, kişi başına düşen kullanım suyu oranları tespit edilerek, iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi etkenler de göz önüne alınarak acil eylem planı oluşturulması gerektiğini belirtti.