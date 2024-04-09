Ali Öztunç’u hedef aldığı Karatutlu konuştu! “Topu gelse, hepsine verecek sözüm var”

Karatutlu, açıklamasına seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek başladı. Seçimin genel anlamda iki güçlü aday arasında bir rekabet olduğunu belirterek, Kahramanmaraş'ta da benzer bir durumun yaşandığını ifade etti. Yeniden Refah Partisi'nin üç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dört, AK Parti'nin üç ilçe aldığını söyledi. Bu durumun Kahramanmaraş için önemli bir değişimin göstergesi olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ta yerel yönetimlerdeki değişimin halkın memnuniyetsizliğini gösterdiğini belirten Karatutlu, genel politikanın etkisinin seçim sonuçlarına yansıdığını dile getirdi. Kendilerinin herhangi bir seçim yardımı almadan, destek almadan ve sponsoru olmadan mücadele ettiklerini söyleyen Karatutlu, bu durumun partilerinin kendi içlerinde bir muhakeme yapmaları gerektiğine inandığını ifade etti.

DEVA Partisi olarak dört yıldır mücadele ettiklerini ve Kahramanmaraş'a layık bir milletvekili olabilmek için çaba gösterdiklerini belirten Karatutlu, deprem sonrası Kahramanmaraş'ın karşı karşıya kaldığı zorlukları da ele aldıklarını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Seçim sonuçlarının halkın verdiği bir karar olduğunu ve bu karara saygı göstereceklerini vurgulayan Karatutlu, DEVA Partisi olarak daha iyi bir hizmet için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Karatutlu, seçimin yerel anlamda önemli bir değişimi gösterdiğini ve halkın mevcut iktidardan memnun olmadığını gösterdiğini ifade etti.Seçim sonuçlarının genel politika etkisiyle ilişkili olduğunu belirten Karatutlu, ekonominin son durumunu başarılı görmek için kendilerini kandırmamaları gerektiğini vurguladı. Seçime girme zorunluluğuna da değinen Karatutlu, seçimlerin her siyasi parti için kendisini gösterme ve sinema yapma fırsatı olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta yaşanan kutuplaşmaya da değinen Karatutlu, Yeniden Refah Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin belirli ilçelerde güçlü adaylar üzerinde bir kutuplaşma yaşandığını söyledi. Bu durumun Kahramanmaraş için yerel anlamda önemli bir değişimin göstergesi olduğunu belirtti.

Karatutlu, partilerinin kuruluşundan bu yana mücadele içinde olduklarını ve partiyi büyütmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yaşadığı zorluklara da değinen Karatutlu, depremin etkisini kaldırabilecek siyasi çalışmalar yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Milletvekili olduktan sonra sadece Kahramanmaraş'ı ve depremi konuştuğunu belirten Karatutlu, depremle ilgili her türlü kişi ve kurumla iletişim kurarak bu konuda çaba sarf ettiğini ifade etti. Karatutlu, bir muhalefet partisi olarak hükümete eksikleri bildirmenin ve yanlışları söylemenin görevleri olduğunu belirterek, bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Karatutlu, Kahramanmaraş'ta yapılan seçimlerde DEVA Partisi olarak mevcut yönetimi eleştirmeye çalıştıklarını ve halka eksiklikleri doğru bir şekilde anlatamadıklarını kabul etti. Ancak bundan sonra bu konuda daha dikkatli olacaklarını ve halka doğru bilgileri aktaracaklarını ifade etti. Seçim sonuçlarına saygı göstereceklerini ve halkın verdiği karara uyacaklarını belirtti. Bu karar doğrultusunda daha iyiye gitmek için daha fazla çaba sarf edeceklerini söyledi.

Karatutlu, ittifak sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan milletvekilleri ve parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak Sayın Özgür Özel’e bir çağrıda bulundu. Karatutlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi'nden birkaç milletvekilinin 'Sizi biz seçtirdik, biz şöyleyiz, biz böyleyiz' diye kibirli, ukala davranışlarına müdahale edin. Bir ortaklık oluşmuş ve ortaklıktan kazan-kazan ilkesiyle insanlar bir şeyler kazanmıştır. Bu ortaklığın bitmesini ve partimize dönmemizi Sayın Kılıçdaroğlu istemiştir.

Son olarak, "Biz her zaman buradayız zaten Kahramanmaraş'taydık 20-25 senedir bu şehirde yaşıyorum, herkes biliyor. Bu konuşmayı son kez yapıyorum, bundan sonra konuşmayacağım. Ama dediğim gibi, herhangi bir söz hakkı doğarsa, bırakın Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir milletvekillini topu gelse, hepsine verecek sözüm var. Bu şehirde dürüstlüğüyle tanınan ve alnının akıyla milletvekili seçilen en önemli kişilerden biriyim. Teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.