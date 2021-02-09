Ali Sezai Efendi Belgeseli Gösterimi

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 9 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek etkinliklerde Milli Mücadele kahramanlarından Ali Sezai Efendi için hazırlanan belgesel filmin gösterimi gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gala, pandemi tedbirleri kapsamına vatandaşlara açık olacak ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Saat 20.00’de üstü açık otobüsle mahallelerde gerçekleştirilecek olan mehteran konseri ve davul dinletisinin ardından saat 21.00’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde mahalli sanatçıların yer alacağı konser gerçekleştirilecek. Mahalli sanatçılar konseri Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.