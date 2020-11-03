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Alıç seki vurgunu tamamlanmadı mı?

Bir imar komisyonu üyesinin etik olmayan beyan ve fotolarını sosyal medya hesabından paylaşması ile meydana çıkan ALIÇ SEKİ VURGUNU bu imar komisyonu üyesinin yaptığı yorumla biraz araştırdım ve karşıma müthiş bir vurgun çıktı!

Alıç seki vurgunu tamamlanmadı mı?

Alıç seki vurgunu tamamlanmadı mı?

Bir imar komisyonu üyesinin etik olmayan beyan ve fotolarını sosyal medya hesabından paylaşması ile meydana çıkan ALIÇ SEKİ VURGUNU bu imar komisyonu üyesinin yaptığı yorumla biraz araştırdım ve karşıma müthiş bir vurgun çıktı!

03 Kasım 2020 Salı 11:57
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Bu komisyon üyesi benim paylaşımıma şu yorumları yapmıştı.

Ben ve filan şahıs 2013 yılından belli ALIÇ SEKİNDE bulunan bağ,bahçe,arsa ve tarla sahiplerinden vekalet alıyorduk,önceki belediye yönetimi döneminde buralar imara açıldı diye yazmıştı.!

VURGUNA NASIL VURGUN EKLİYORLAR.!

Bu komisyon üyesi ve bahsi geçen ortağı % 5 ile arsa sahiplerinden vekalet alırlar,bu %5 komisyonu arsa sahipleri boşa vermiyorlar elbette ki çok katlı bina imarı karşılığında veriyorlar.!

on binlerce dönüm bağ ve bahçenin imarı önceki belediye döneminde DÖRT KAT lı apartman yapılması için çıkar!

Bu imar projesi maraş sevdalılarını memnun etmez çünkü ormanlar,bağlar,bahçeler yok olup maraşın en güzel mevki yok olacak manzaranın güzelliği betona bürünecekti ,kuzey çevre yolunun verdiği tahribat bunun küçük bir parçası ve o dönem komisyon üyeleri ve yandaşlarının kapattıkları arsaların dedikoduları ayyukaya çıkmıştı.!

DÖRT KAT İMAR İZNİ ÇIKMASI ARSA TOPLAYICILARININ VE SAHİPLERİNİNDE İŞİNE GELMEMİŞTİ.!

Bu komisyon üyesinin akparti ile hiç bir bağı yokken nasıl olduysa önce dulkadiroglu belediyesinden akparti kontenjanından belediye encümenine girer sonra sihirli el veya eller tarafından büyük şehir belediyesinin İMAR KOMİSYONUNA girmesi sağlanılır.!

Bu komisyon üyesi şimdi ALIÇ SEKİ bölgesinde İMARA AÇILAN BÖLGEYE VERİLİN DÖRT KATLI BİNA İZNİNİ DAHA YÜKSEK KATLI APARTMANLAR yapılabilme mücadelesi veriyor.!

PEKİ SEKİZ KATLI ON KATLI APARTMAN İZNİ ÇIKARMI.?

İman ehli olmayan imar komisyonu üyeleri çoğunlukta olursa bal gibi çıkar bu kıyım izni.!

ÇÜNKÜ DÜNYALIK HARAM ZEHİR ZIKKIM EPEYCE RANT VAR BURDA.!

MAKSAT DER VE TOLGA TÜRK FED. OLARAK BU İŞLERİN BİZDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ.!

Bizi mahkeme ile tehdit edenler bilsinler ki biz önce yüce ALLAHA güveniyoruz.!

Hukukcularımız olduğu gibi gönüllü olarak bize her türlü hukuki desteği vereceklerini bildiren bir hukukcu ordumuzun da olduğunu bildirirken SAYIŞTAYDA DAHİL DEVLETİN BİR ÇOK ÖNEMLİ BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN MARAŞLI HEMŞEHRİLERİMİZ TARAFINDAN BİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİN VERİLECEĞİNİDE BİLİYORUZ.!

HODRİ MEYDAN DİYORUZ.!

NOT Daha vakıf olduğumuz bir çok konu var daha nice AL TAKKE VER KÜLLAH meseleleri var.!

zaman içinde size bunlarıda teker teker açıklayacağız.!

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