Almanya'dan tatile geldi, hayatını şokunu yaşadı: Ben ölmedim, yaşıyorum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği 'asrın felaketi'nde birçok kişi de farklı şekillerde etkilenmekte.

ÜLKEYE ADIM ATTI, NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Onlardan biri de Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Halil İbrahim Gönenç isimli adam. Show TV'nin özel haberine göre; Gönenç, Türkiye'ye adım atar atmaz aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı.

ÖLMEDİĞİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞIYOR

Deprem felaketinin ardınan sisteme kazara isminin “öldü” olarak geçirildiğini gören Gönenç, şimdi ise karar kara düşünüp resmi makamlara ölmediğini ispatlamaya çalışıyor.