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Kahramanmaraş
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Alp Eren Önal, Kahramanmaraş sadece sanayicilerden ibaret değil

Kahramanmaraş’ta Alp Asistanlık Şirketler topluluğunun yönetim kurulu başkanı Alp Eren Önal KMTSO’da her zaman sanayicilere yönelik projelerin ve çalışmaların olduğunu, ticaret ve tüccar kesiminin her zaman geri plana tutulduğuna vurgu yaparak Kahramanmaraş’ın sadece sanayicilerden ibaret olmadığını söyledi.

Alp Eren Önal, Kahramanmaraş sadece sanayicilerden ibaret değil

Alp Eren Önal, Kahramanmaraş sadece sanayicilerden ibaret değil

Kahramanmaraş’ta Alp Asistanlık Şirketler topluluğunun yönetim kurulu başkanı Alp Eren Önal KMTSO’da her zaman sanayicilere yönelik projelerin ve çalışmaların olduğunu, ticaret ve tüccar kesiminin her zaman geri plana tutulduğuna vurgu yaparak Kahramanmaraş’ın sadece sanayicilerden ibaret olmadığını söyledi.

17 Kasım 2022 Perşembe 13:54

Kahramanmaraş’ın ticaret kesiminden mevcut KMTSO yönetimine sert tepki geldi. Alp Asistanlık Yönetim Kurulu Başkanı Alp Eren Önal her gün iş potansiyelinin arttığı Kahramanmaraş’ta Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bir üye olduğunu belirtti. Önal; “ticaret ve sanayinin birlikte işlendiği ikisinin aynı çatı altında bulunmuş olduğu şehrimizde yaklaşan başkanlık seçimlerinde bizde ticaretin sesinin daha gür çıkması için taraf olmaya karar verdik. Öncelikle her iki adaya da başarılar diliyorum. Şehrimize gerçekten değer katan bugüne kadar vermiş olduğu emeklerle de ciddi anlamda büyümesini ve gelişmesine katkı sağlayan insanlar olduğu aşikârdır.

TİCARET İŞİN GERİ PLANINDA KALIYOR

Bizler özelliklede işin ticaret kısmında da olan kobiler olarak sesimizi biraz daha gür çıkartmak istiyoruz. Sanayimiz kentimiz için tabiki çok önemli, sanayi bakanlarımız sürekli geliyor OSB’lerle alakalı sürekli projeler yapılıyor fakat ticaretler, tüccarlar hep işin geri planında kalıyor. Ne yazık ki bunu ne zaman bir yerde gündeme getirecek olsak kendi esnafımız, kendi kobimiz bize tek amaçlarının ya da tek misyonlarının ticaret sanayi odasına aidat ödemek olduğunu, harici olarak ticaret sanayi odasından hiçbir etkinlik veya destek göremediklerinden yakınıyorlar.

SEKTÖRÜMÜZE DESTEK OLAN MUSTAFA BULUNTU’YA DESTEK VERİYORUZ

Bizlerde aynı dertten mustarip olan ticaretçiler olarak bu konulara eğilim gösteren Mustafa Buluntu beyin projelerini dinleme ve kendisini anlama fırsatı bulduk. Mustafa Buluntu’ya baktığınızda entelektüel yapısıyla kendisi harita mühendisi olmasına rağmen diğer taraftan tekstil sektöründe faaliyet gösterip sivil toplum kuruluşlarıyla da uzun yıllardır içli dışlı olması, bunun en büyük kanıtıdır. Gerek kendisini edinmiş olduğu misyon, gerek yüklendiği misyonu, gerek onun fikirüstik yapısı beni onunla beraber yol almaya ve onu desteklemeye iten en büyük sebep olmuştur.

BULUNTU BAŞKAN GELECEĞE DAHA UMUTLU BAKMAMIZA NEDEN OLDU

Fikirüstik diyorum çünkü Mustafa Buluntu Bey gerçekten gelecek ile alakalı hepimizin aklında geçirip de “ya buda olmaz” diyebileceğimiz şeylerin olabileceğini kanıtlamış ve bunu realize etmiş bir lider olarak ön planı çıkmakta. Kendisinin gençlere vermiş olduğu değer, ortaya çıkarmış olduğu projeler halk içerisindeki sürekli etkileşimde bulunması zaten ticaret insanı kökenli diğer taraftan da sanayi kısmında olması her iki tarafı da temsil makamı olarak en iyi şekilde temsil edeceğinin göstergesi olarak bizlere sunulmaktadır.

TÜM TİCARETLE UĞRAŞAN ESNAF KARDEŞLERİMİZE SESLENİYORUM

Ben bu söylemlerimin altını dolduracak şekilde kendi gönlümce ve kendi misyonumla cumartesi günü yapılacak olan seçimle bembeyaz bir sayfa açmak üzere, beyaz tarafta yer aldığımı burada defaten sizler aracılığıyla duyurmayı uygun buluyorum ve bütün yoldaşlarıma bütün şehirdeki esnaf arkadaşlarıma; ‘gelin birlikte beyaz bir sayfa açalım ve bu sayfayı birlikte hepimizin adına yazalım’ diyorum. Hani bizlere hep söyleniyor ya dünya beşten büyüktür, bizde diyoruz ki artık Kahramanmaraş sadece sanayicilerden ibaret değildir. Ticaret erbaplarının da işin ticaret kısmında olanlarında temsil makamı olan beyaz sayfada buluşmak hepimizin hakkı diyorum.”

Son Güncelleme: 17.11.2022 18:48
Anahtar Kelimeler:
Alp Eren ÖnalKahramanmaraş Sadece Sanayicilerden Ibaret Değil
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