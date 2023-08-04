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Alparslan Türkeş bulvarı’nda üçüncü etap başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar yaklaşık 1 kilometrelik kısmın 5 – 9 Ağustos tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Alparslan Türkeş bulvarı’nda üçüncü etap başlıyor!

Alparslan Türkeş bulvarı’nda üçüncü etap başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar yaklaşık 1 kilometrelik kısmın 5 – 9 Ağustos tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

04 Ağustos 2023 Cuma 20:11

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesi kapsamında Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap çalışmalarını da tamamlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, caddenin kalan kısımlarının da asfaltını yeniliyor. Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar yaklaşık 1 kilometrelik kısımda gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları dolayısıyla cadde 5 – 9 Ağustos tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; çalışmalar esnasında aksamaların meydana gelmemesi adına belirtilen tarihlerde caddeye araç park edilmemesi, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine uyulması ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.

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Alparslan Türkeş Bulvarı’nda üçüncü Etap Başlıyor!
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