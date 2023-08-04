Alparslan Türkeş bulvarı’nda üçüncü etap başlıyor!

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesi kapsamında Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap çalışmalarını da tamamlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, caddenin kalan kısımlarının da asfaltını yeniliyor. Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar yaklaşık 1 kilometrelik kısımda gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları dolayısıyla cadde 5 – 9 Ağustos tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; çalışmalar esnasında aksamaların meydana gelmemesi adına belirtilen tarihlerde caddeye araç park edilmemesi, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine uyulması ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.