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Alper İster’den Bayram Mesajı

İster Ekmek Fabrikası şirket Müdürü Alper İster, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Alper İster’den Bayram Mesajı

Alper İster’den Bayram Mesajı

İster Ekmek Fabrikası şirket Müdürü Alper İster, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:18
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Koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramın buruk geçeceğine vurgu yapan İster mesajında şunları ifade etti;

“Mübarek Ramazan-ı şerifin ardından, bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın tatlı heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, samimi dua ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bayram sevinçtir, mutluluktur. Hayatı sekinet ve huzura dönüştüren, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren özel ve güzel günlerdir. Bu müstesna günlerin, sevinç ve mutluluklarımızı paylaşarak artırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyorum.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle maalesef, bu bayram biraz farklı olacak. Bu özel günlerin güzelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz. Küçüklerimizi kucaklayamayacak, hısım, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz.

Biz de, göz göremezse gönül sever kavlince, sevdiklerimizle gönülden bayramlaşacağız ve sevdiklerimizi görüntülü arayıp yüzlerimizdeki tebessümü görmekle yetineceğiz.

Ancak, her ne şartta olursa olsun, tüm bayramlar gibi, bu bayramı da sevince dönüştüreceğiz, bayram sevincini ve neşesini çoğaltacağız, paylaşacağız.

Evlerimizden de olsa birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramıyla, millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla, sevgimizi, muhabbetimizi daha da büyütüp pekiştireceğiz.

Bu duygularla, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Alper İster’den Bayram Mesajı
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