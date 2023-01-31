Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi...
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an...
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!

Altılı Masanın Ortak Mutabakat Metni’nden FETÖ ve PKK’ya müjde çıktı!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün açıkladı.

Altılı Masanın Ortak Mutabakat Metni’nden FETÖ ve PKK’ya müjde çıktı!

Altılı Masanın Ortak Mutabakat Metni’nden FETÖ ve PKK’ya müjde çıktı!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün açıkladı.

31 Ocak 2023 Salı 12:20

Türkiye'nin sağlık sisteminde kalitenin artmasına ve daha hızlı hizmet ulaşımı imkanı sunan şehir hastanelerine yönelik altılı masadan yapmayacağız çıkışı geldi. Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklamasında yer alan videoda, "Henüz yapılmamış şehir hastaneleri ihalelerini durduracağız ve yenilerini yapmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanının sadece 1 dönem seçilmesi, siyasi partileri kapatmak için Meclis izninin zorlunlu hala getirilmesi vaatler arasında sıralandı. Ayrıca metinde çıkarılacak iktidar olmaları halinde bazı kanunlar da yer aldı; Meclis iç tüzüğü, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu üzerinde ilk çalışılacak kanunlar olarak sıralandığı belirtildi. Ve siyasi etik kanunu ise atılacak adımlar arasında en başta yer alacak düzenlemelerden olduğu da metinde yer aldı.

vaatleri arasında İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe konmasını istiyordu. Ancak ortak politikalar metninde İstanbul Sözleşmesi yer almadı. Bunun nedeni olarak da Saadet Partisi'nin Ortak Politikalar Metni çalışma aşamasında şart koymasıydı. Aslında uzun süredir de tartışılıyordu. Saadet Partisi'nin şartı kabul gördü ve metne de yansımadı. Böylelikle İstanbul Sözleşmesi mutabakat metninde yer almadı. Ancak politikaları açıklayan genel başkan yardımcılarından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demesi de dikkat çeken anlardan biriydi.

Gözler şimdi yol haritasında. Yol haritasında cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık dağılımını içerecek. Bu henüz net değil. Adayla birlikte açıklanması bekleniyor.

ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saadet Partisi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı Masa toplantısında, yani 13 Şubat'ta adayın belirlenmesi bekleniyor. Ancak kamuoyuna ne zaman duyurulacağı henüz net değil.

Anahtar Kelimeler:
Altılı Masanın Ortak Mutabakat Metni’nden FETÖ Ve PKK’ya Müjde çıktı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedikuyular’a otobüs seferleri başlıyor!
Yedikuyular’a otobüs seferleri başlıyor!
Göksun’da yollar ulaşıma açıldı!
Göksun’da yollar ulaşıma açıldı!
Kahramanmaraş kayak merkezi doldu taştı
Kahramanmaraş kayak merkezi doldu taştı
Kahramanmaraş’ta tiyatro gösterisine yoğun ilgi!
Kahramanmaraş’ta tiyatro gösterisine yoğun ilgi!
Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta
Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber