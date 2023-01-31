Altılı Masanın Ortak Mutabakat Metni’nden FETÖ ve PKK’ya müjde çıktı!

Türkiye'nin sağlık sisteminde kalitenin artmasına ve daha hızlı hizmet ulaşımı imkanı sunan şehir hastanelerine yönelik altılı masadan yapmayacağız çıkışı geldi. Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklamasında yer alan videoda, "Henüz yapılmamış şehir hastaneleri ihalelerini durduracağız ve yenilerini yapmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanının sadece 1 dönem seçilmesi, siyasi partileri kapatmak için Meclis izninin zorlunlu hala getirilmesi vaatler arasında sıralandı. Ayrıca metinde çıkarılacak iktidar olmaları halinde bazı kanunlar da yer aldı; Meclis iç tüzüğü, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu üzerinde ilk çalışılacak kanunlar olarak sıralandığı belirtildi. Ve siyasi etik kanunu ise atılacak adımlar arasında en başta yer alacak düzenlemelerden olduğu da metinde yer aldı.

vaatleri arasında İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe konmasını istiyordu. Ancak ortak politikalar metninde İstanbul Sözleşmesi yer almadı. Bunun nedeni olarak da Saadet Partisi'nin Ortak Politikalar Metni çalışma aşamasında şart koymasıydı. Aslında uzun süredir de tartışılıyordu. Saadet Partisi'nin şartı kabul gördü ve metne de yansımadı. Böylelikle İstanbul Sözleşmesi mutabakat metninde yer almadı. Ancak politikaları açıklayan genel başkan yardımcılarından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demesi de dikkat çeken anlardan biriydi.

Gözler şimdi yol haritasında. Yol haritasında cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık dağılımını içerecek. Bu henüz net değil. Adayla birlikte açıklanması bekleniyor.

ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saadet Partisi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı Masa toplantısında, yani 13 Şubat'ta adayın belirlenmesi bekleniyor. Ancak kamuoyuna ne zaman duyurulacağı henüz net değil.