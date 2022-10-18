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Anadolu’nun En Büyük Kitap Fuarında Ziyaretçi Rekoru: 4 Günde 100 Bin Kişi

Anadolu’nun en büyüğü Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda okurlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “210 yayınevi, 350 yazar ve şairi kitapseverlerle buluşturduğumuz 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 4 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kitaplara ve etkinliklere gösterilen bu büyük ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Edebiyatın Başkenti olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu’nun En Büyük Kitap Fuarında Ziyaretçi Rekoru: 4 Günde 100 Bin Kişi

Anadolu’nun En Büyük Kitap Fuarında Ziyaretçi Rekoru: 4 Günde 100 Bin Kişi

Anadolu’nun en büyüğü Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda okurlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “210 yayınevi, 350 yazar ve şairi kitapseverlerle buluşturduğumuz 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 4 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kitaplara ve etkinliklere gösterilen bu büyük ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Edebiyatın Başkenti olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

18 Ekim 2022 Salı 15:00

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı; Türk edebiyatının nabzını tutmaya devam ediyor. 14 Ekim Cuma günü onur konuğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un teşrifleriyle edebiyat dostlarına kapılarını açan dev organizasyon ziyaretçi rekoru kırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından yapılan açıklamada, “210 yayınevi, 350 yazar ve şairi kitapseverlerle buluşturduğumuz 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 4 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kitaplara ve etkinliklere gösterilen bu büyük ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Edebiyatın Başkenti olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Türk Edebiyatında Bir Dev: Sezai Karakoç

Fuarın Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinin adını yaşattığına dikkat çeken Başkan Güngör, “Bu kitap fuarımızı Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden ağabeyimiz Sezai Karakoç’un anısına düzenledik. Kendisine fahri hemşehrilik beratı vermeyi rabbim bize nasip etmişti. Bu fuar geçtiğimiz iki yıl içerisinde kaybettiğimiz Sezai Karakoç abimizle birlikte Rasim Özdenören, Nuri Pakdil ve Mevlana İdris Zengin gibi birbirinden değerli isimlerin hatırasını yaşatıyor. Bu vesileyle tüm edebiyatseverleri şehrimize, fuarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

Edebiyatın Kalbi ‘Edebiyatın Başkentinde’ Atıyor

Türk edebiyatının birçok önemli ismine ev sahipliği yapan ve “Edebiyatın Başkenti” unvanıyla bilenen Kahramanmaraş’ın dev organizasyonunda, abide şahsiyetler de düzenlenen panellerde yâd ediliyor. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay’dan oluşan Yedi Güzel Adam’ın yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Âşık Mahzuni Şerif, Bahaeddin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Mevlana İdris Zengin gibi isimlerin şehrinde gerçekleşen organizasyon bu yıl “Sezai Karakoç’a Saygıyla” temasında düzenleniyor. Fuar 23 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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Anadolu’nun En Büyük Kitap Fuarında Ziyaretçi Rekoru: 4 Günde 100 Bin Kişi
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