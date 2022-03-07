Anadolupress dergisi yayın hayatına başlıyor!

İki kurum arasında imzalanan anlaşma ile Anadolupress Dergisi, önümüzdeki aylarda yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ın medya, basın, yayın, reklam ve tanıtım alanında faaliyet yürüten 2 dev kuruluşu arasında reklam direktörlüğü anlaşması imzalandı. Atılan imzalarla, Anadolupress yayın gurubu imtiyaz sahibi Muttalip Akkuş ile Mooz Medya Reklam direktörü Tolga Keçe, iki kurumun güçlerini birleştirdi.

Anlaşma kapsamında Andolupress isimli yeni bir dergi yayın hayatına girecek.

Anadolupress Medya Grubu bünyesinde aylık olarak yayınlanacak derginin ilk sayısının 1 Haziran itibariyle okuyucularla buluşması planlanıyor.

Farklı içeriğiyle okurlarının karşısına çıkacak olan derginin ilgi alanı ise ekonomi, turizm ve kültürel konular olacak.

Andolupress dergisi, bir yandan iş dünyasının nabzını tutarak ekonomi yayıncılığında fark oluşturacak, diğer yandan kentin kültürel ve turizm alanındaki zenginliklerini tüm Türkiye’ye tanıtacak.

Dergi çalışması hakkında bilgi veren Anadolupress Medya Grubu imtiyaz sahibi Muttalip Akkuş Mooz Medya ile güç birliği yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Akkuş; “Dergimiz, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağlı kalarak yayıncılık yapacak. Ekonomi, turizm ve kültürel alanlarda farkındalık oluşturacak. Kahramanmaraş ve Türkiye ekonomisine ilişkin en güncel haberleri okuyucuyla buluşturacağız. Bunun yanında dergide Kahramanmaraş iş dünyasının duayen isimlerinin başarı hikayeleri, iş tecrübelerini okuyucuya aktaracağız.

Dergi için Mooz Medya ile reklam direktörlüğü sözleşmesi imzaladık. Anlaşma kapsamında Mooz Medya reklamların tamamının sahada toparlanması ve planlanmasıyla ilgili tüm işleri yürütecek.” Diye konuştu.