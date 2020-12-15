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Andırın millet konağı’nda sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’da başlatılan Millet Konağı projesinde sona gelindi. Kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri de barındıracak tesisin kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Andırın millet konağı’nda sona gelindi

Andırın millet konağı’nda sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’da başlatılan Millet Konağı projesinde sona gelindi. Kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri de barındıracak tesisin kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

15 Aralık 2020 Salı 12:43
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’da başlatılan Millet Konağı projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçenin Tufan Paşa Mahallesi Alınoluk Caddesi üzerinde sürdürülen ve yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin kat ve çatı imalatları tamamlandı. Çalışmalarla ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İç düzenlemelerinin yanı sıra dış cephe kaplama işlemleri de devam ediyor. İçerisinde kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin de gerçekleştirileceği Millet Konağı’nı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İlçeye Renk Katacak

Mimarisiyle beğeni toplayacak tesis içerisinde çok amaçlı salonlar, kütüphane, yemekhane, konferans ve etüt salonları yer alacak. İlçe genelindeki çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik kurslar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği Millet Konağı içerisinde taziye salonu da bulunacak.

Son Güncelleme: 15.12.2020 18:03
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Andırın Millet Konağı’nda Sona Gelindi
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