Andırın yolları yenileniyor!

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında da yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yol YapımBakım ve OnarımDairesi Başkanlığınca; Alanlı, Darıovası, Köklü, Gökgedik, Emirler, Tatarlı, Yeşilyurt, Cambaz, Osmancık, Rıfatiye, Çokak, Efirağzı, Kaleboynu, Geben, Kargaçayırı, Çiçekli, Akgümüş ve Altınyayla mahallelerinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak yerleşim yerlerinin ulaşımı iyileştirildi. Beşbucak Mahallesi’nde ise arterler toplam 9 bin metrekare kilit parke ve bordürle kaplandı. Ekiplerce Camuzluk, Boğazören ve Akçakoyunlu mahallelerinde başlatılan yol iyileştirme uygulamaları ise yoğun bir şekilde sürüyor.

Yeni Köprülerle Mahallelere Ulaşım Kolaylığı

Andırın’ın Geben Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni köprünün inşası hızla ilerlerken Alınoluk ve Boztopraklı grup yolları üzerinde yeni köprü menfezlerin yapımına başlandı. Ekiplerce yeni köprü menfezlerin temel hazırlıkları hummalı bir şekilde sürerken yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projelerin kısa süre içerisinde tamamlanarak yerleşim yerlerinin ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sağlanması için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak sürdüğü belirtildi.