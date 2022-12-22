Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yerlerinin ulaşım ağını güçlendirmek için yaz kış demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehrin tüm ilçelerinde olduğu gibi Andırın’da da ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Kuzgun – Sumaklı Grup Yolu’nda ve Kuzgun – Beşbucak mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan arterde malzemeli bakım çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalarla mahallelerin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı. Kabaağaç Mahallesi Afacanlar – Gölcük mevkiinde de kilit parke ve bordür uygulamaları devam ediyor. Çalışmalarla bölgeye toplamda 6 bin metrekare kilit parke kazandırılacak.