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Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da Efirağızlı, Darıovası, Tatarlı, Emirler, Gökgedik, Karapınar, Arıklar ve Kabaklar mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde yenileme, genişletme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!

Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da Efirağızlı, Darıovası, Tatarlı, Emirler, Gökgedik, Karapınar, Arıklar ve Kabaklar mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde yenileme, genişletme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

22 Haziran 2023 Perşembe 16:19

Şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde olduğu gibi Andırın’da da yol yenileme uygulamalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Efirağızlı, Darıovası ve Tatarlı mahallelerine ulaşım sağlayan yollarda gerçekleştirilen genişletme ve malzemeli bakım çalışmalarıyla yerleşim yerlerinin ulaşım konfor ve güvenliği artırıldı. Emirler, Gökgedik, Karapınar, Arıklar ve Kabaklar mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde ise deforme olan kısımlar sıcak asfaltla tamir ediliyor. Yollarda oluşan deforme alanların onarılmasıyla yerleşim yerlerinin ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım ağının güçlendirilmesi için yol yenileme çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.

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Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
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