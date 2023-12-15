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Ankara'da Kahramanmaraşlı Bürokratlar buluşması

Ankara'da yaşayan Kahramanmaraşlı Bürokrat ve Akademisyenler bir araya geldi.

Ankara'da Kahramanmaraşlı Bürokratlar buluşması

Ankara'da Kahramanmaraşlı Bürokratlar buluşması

Ankara'da yaşayan Kahramanmaraşlı Bürokrat ve Akademisyenler bir araya geldi.

15 Aralık 2023 Cuma 09:45

Ankara’da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Kahramanmaraşlı bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ve Enerji Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Gökalp GEDİKBAŞI’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen programa çok sayıda bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Mazeret bildirerek programa katılamayan davetlilerin de mesajlarının paylaşıldığı toplantıda, programı koordine eden Gökalp GEDİKBAŞI, tek amaçlarının Kahramanmaraşlı bürokrat ve akademisyenlerin birbirlerinden haberdar olması ve birbirlerini daha yakından tanımasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Programa katılanların tamamının söz aldığı tanışma toplantısında, bu tür buluşmaların daha sık bir şekilde yapılması gerektiğinin altı çizildi.

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Ankarada Kahramanmaraşlı Bürokratlar Buluşması
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