Ankara'da Kahramanmaraşlı Bürokratlar buluşması

Ankara’da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Kahramanmaraşlı bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ve Enerji Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Gökalp GEDİKBAŞI’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen programa çok sayıda bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Mazeret bildirerek programa katılamayan davetlilerin de mesajlarının paylaşıldığı toplantıda, programı koordine eden Gökalp GEDİKBAŞI, tek amaçlarının Kahramanmaraşlı bürokrat ve akademisyenlerin birbirlerinden haberdar olması ve birbirlerini daha yakından tanımasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Programa katılanların tamamının söz aldığı tanışma toplantısında, bu tür buluşmaların daha sık bir şekilde yapılması gerektiğinin altı çizildi.