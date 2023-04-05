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Antepfıstığında Entegre Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Programı doğrultusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Antepfıstığı Entegre Mücadele çalışmaları devam ediyor.

Antepfıstığında Entegre Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Antepfıstığında Entegre Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Programı doğrultusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Antepfıstığı Entegre Mücadele çalışmaları devam ediyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 11:02

Bu kapsamda Pazarcık İlçesine bağlı Ufacıklı Mahallesinde Antepfıstığı Dal Güvesi (Kermania pistacella) zararlısına karşı Biyoteknik Mücadele çalışmaları Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde yürütülmektedir.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Karakoç'un katıldığı programda Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Küçükönder tarafından verilen teknik ve uygulamalı eğitimin ardından Ufacıklı Mahallesinde Antepfıstığı üretimi yapan 143 çiftçiye 5 bin 850 dekar Antepfıstığı bahçesinde kullanılmak üzere toplam 900 adet biyoteknik mücadele tuzağının dağıtımı %100 hibeli olarak gerçekleştirildi.

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Antepfıstığında Entegre Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
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