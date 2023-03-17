Aras, milletvekilliği başvurusunu yaptı!

İYİ Parti Genel Merkezinde başvurusunu yapan Aras şunları söyledi;

“Hayatım boyunca kendimi Türk Milleti ve şehrim , vatanım Kahramanmaraş’a en iyi hizmeti yapmak için yetiştirdim . İnsanların gönlünü almayı, onlara elimden geldiğince faydalı olmayı hayatımın en önemli görevi saydım . Bu süre boyunca ilimin 11 ilçesi ve 710 köyünde birçok dostlar edindim. Kahramanmaraşlıları çok sevdim onların da beni sevdiğine kalpten inanıyorum. Bu zamana kadar aldığım tüm görevleri layıkıyla yaptığımı düşünüyorum . İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde kendi alanım olan ilaç ve eczacılık konusunda halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümle çalıştım. Bundan sonra da hiç durmadan çalışmaya devam edeceğim.

Bu gün İYİ Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptım . Şehrime ve Türk Milleti’ne daha güçlü bir pozisyonda hizmet etmek , memleketim ayağa kalkana kadar oturmamak en büyük dileğim. Size bunu söz veriyorum . Siyasette en büyük idealim ve mücadelem, önce Kahramanmaraş , daima Kahramanmaraş olmuştur. Beni bugüne kadar hep bağrına basan Kahramanmaraş ‘ın güzel evlatlarını canı gönülden bağrıma basıyorum . Hayatımın bundan sonrasında da hangi pozisyonda olursam olayım Kahramanmaraş ‘ın tekrar ayağa kalkması, yaraların sarılması , ağlayan kalplerin ve gözlerin tekrar gülmesi için şehrim adına mücadele edeceğim . Depremde kaybettiğimiz tüm canlara bugünleri hasretle bekleyen biricik kardeşim Özlem’e yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Onun takdiri karşısında boynumuz kıldan incedir. Kıymetli Kahramanmaraşlılar , gayret bizden zafer Allah’tandır . Görelim Mevlam neyler,

neylerse güzel eyler .

Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım.

Cuma’mız hayrola, hayrlar fethola, şerler defola.