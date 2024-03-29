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Arıkan, “Evimiz nasılsa şehrimiz de öyle olmalı!”

Kahramanmaraş İttifakı (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, halkla arasına mesafe koyan değil, mesafeleri kaldıran bir belediye başkanı olacağını ifade ederek, evini güzelleştiren kadının şehrini de güzelleştireceğini söyledi.

Arıkan, “Evimiz nasılsa şehrimiz de öyle olmalı!”

Arıkan, “Evimiz nasılsa şehrimiz de öyle olmalı!”

Kahramanmaraş İttifakı (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, halkla arasına mesafe koyan değil, mesafeleri kaldıran bir belediye başkanı olacağını ifade ederek, evini güzelleştiren kadının şehrini de güzelleştireceğini söyledi.

29 Mart 2024 Cuma 17:32

Kahramanmaraş siyasetini ve seçim çalışmalarını değerlendiren Arıkan, belediyeciliğe farklı bir bakış açısı getireceklerini belirterek şehri bir bütün olarak ele alacaklarını, şehrin en küçük sokaklarına kadar hızlı ve adil bir şekilde hizmet edeceklerini dile getirdi. Yönetimde katılımcı demokrasiyi benimseyeceklerini aktaran Arıkan, sivil inisiyatifi istişare mekanizması olarak kullanacaklarını belirtti.

Arıkan, “Belediye yönetiminin halktan uzak, vatandaşından uzak, onlarla birebir her fırsatta görüşme imkânı bulunamayan bir anlayışla değil, halkın katılımıyla yapılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin ilk kadın Belediye Başkanı Müfide İlhan'ın şöyle bir cümlesi var. Diyor ki; şehirlerimiz evlerimize benzer. Bizim billboardlarımızdaki sloganlarımızdan da biri de bu sözü yansıtıyor: Senin evin, senin şehrin. Yani evimiz nasılsa şehrimiz de öyle olmalı. Ben burada biraz da bu pozitif ayrımcılığı kullanarak bir kadın gözüyle, ev nasıl idare edilirse şehir de, belediye de o gözle idare edilir, mantığını benimsiyorum. Şehrin bütün kılcal damarlarına kadar sirayet eden bir bakış açısının etkili olacağı bir belediyecilik anlayışını benimsiyorum.”

Açıklamasında toplumsal huzura dikkat çeken Arıkan, şöyle konuştu: “Bir belediye başkanının, bir yerel yöneticinin birinci görevi o şehirdeki yaşayan insanların mutlu, huzurlu, ulaşımın rahat sağlandığı, temizliğin olduğu, evinden çıktığı zaman istediği yere çok rahat ulaşabileceği, engelli vatandaşlarımızın hiçbir zorluk sıkıntı çekmeden şehrin her noktasına rahatlıkla ulaşabileceği bir ortam sağlamak olmalı. Gençlerin, çocukların, kadınların her türlü sosyal ve kültürel alanlarda istedikleri gibi vakit geçirebilecekleri ve faydalanacakları donatıların olduğu, öncelikle huzurlu, sağlıklı, mutlu yaşayacağımız bir şehir inşa etmekten yanayım.”

“MAHALLELERDE KADIN TEMSİLCİLER ETKİN OLACAK”

Mahallelerde kadınlardan temsilci grubu oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Her mahalleden mutlaka bir kadın temsilci seçip o mahallenin gerçekten ihtiyacı olan konu neyse onun önceliklendirilip giderilmesi için çalışmalıyız. Mesela bir mahallede park ihtiyacı var. Ama mahallenin içme suyu sorunu varsa park ikinci plandadır. Önce kadınların o içme ya da kullanım suyu ihtiyacını gidermemiz gerek. Onun için böyle bir sivil örgütlenme, sivil bir inisiyatif kazandırma açısından böyle bir temsil grubu düşündüm.Böyle bir temsiliyetle her mahalleden bir kadın vatandaşımızın bizimle istişare edebileceği, bize bütün sorunları 7 gün 24 saat ulaştırabileceği bir sistemden bahsediyorum. Çok verim alabileceğimiz bir sistem. Vatandaşın iradesi, seçmenin iradesi her şeyin üzerinde. Herkesin hür iradesiyle vereceği karara saygı duyarız. Şehrimiz için en iyisi, en hayırlısı, en güzeli olsun. Kim en iyi hizmeti verecekse ona nasip olsun. Hakkımızda da hayırlısı olsun.”

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