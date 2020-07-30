ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz’dan bayram mesajı

İnsan odaklı yaklaşım ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla yoluna devam eden ARMADAŞ MARAŞ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş tüm Kahramanmaraş halkının Kurban Bayramını kutladı.

Firma adına bir mesaj yayınlayan ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti;

“Bayramlar ülkemiz ve kadirşinas milletimiz için özel ve anlamlı günlerdir. Bir arada olduğumuz özel zamanlardır.

Ancak bu yıl Kurban Bayramını korona virüs salgını nedeniyle birbirimizden mesafeli ama kalplerimiz bir kutlayacağız.

Bu salgın aramıza mesafeler koydu ve bize, bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bayramlar bizim toplumumuz için barış ve hoşgörünün simgesidir. Paylaşımlar artar, dargınlıklar, kırgınlıklar son bulur.

Sosyal mesafenin ön planda olduğu bu bayram, sevdiklerimizle kalplerimizi iyi ve güzel olana yönlendirelim.

Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkıp, birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edelim. Bu duygularla başta Kahramanmaraş halkı olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”