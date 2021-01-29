Armadaş her zaman müşterisinin yanındadır

Bu süreçte birinci önceliğimiz hizmetlerin aksatılmadan sunulması yönünde olmuştur. Bu konuda gerekli önlemler alınarak doğalgazın konut ve sanayide kullanımında her hangi bir aksama olmadan hizmet devamlılığı sağlanmıştır.

Bunun yanında müşterilerimizin bu süreçte ekonomik olarak zor durumda kalabilecekleri düşünülerek 11 Mart-1 Temmuz tarihleri arasında gaz kesimi yapılmamıştır. 1 Temmuz’dan sonra da yine bu konuda gerekli esneklikler sağlanmıştır. Yani borcunu ödeyemeyen müşterilerimizin süresi dolduğunda hemen ertesi gün gidip gazı kesilmemiştir. Genel olarak müşterilerimize bir hafta on gün gibi süreler verilmiştir.

Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik.

Pandemi sürecinde ilçelere olan yatırımlarımız da yine aynı hızla devam etmiştir. Malumunuz üzere normalleşme süreci 1 Temmuz’dan sonra başladığı için biz de yatırımlarımıza bu tarihten sonra başlayabildik ve dolayısıyla bu sene yapmış olduğumuz yatırımlar önceki yıla göre biraz düşük görünse de aylık bazda baktığımızda önceki yıllara göre aynı miktarlarda yatırım yapılmıştır.

2020 yılında Afşin-Elbistan ilçeleri başta olmak üzere Göksun, Çağlayancerit, Pazarcık ve Andırın ilçelerinde devam etmiştir. Burada özellikle belirtmek istiyorum; Andırın ilçemize doğalgaz kararı bu yıl içerisinde alınmasına rağmen çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladık ve gaz arzımızı sağlamış durumdayız.

Armadaş’tan müşterilerine uyarılar…

Gaz kullanan müşterilerimizin özellikle kombi, şofben ve kazanlarının yıllık bakımlarına yaptırmaları kendi yararlarına olacaktır. Merkezi sistemle ısınan müşterilerimizin ise kazan bakımının yanı sıra baca bakımlarını da yaptırmaları önemli bir husustur. Çünkü bütün bu bunlar yakıt miktarını etkileyen unsurlardır.

Faturası yüksek gelen müşterilerimizin, ısı yalıtımı yaptırmaları faydalı olacaktır. Isı yalıtımıyla %40-60 arasında tasarruf sağlanabilmektedir. Bütün bunlara rağmen tüketim azalmıyorsa tesisatlarında sorun olabilir. Bunun için de tesisat temizliği yaptırmaları faydalı olacaktır.

Yeni gaz kullanacak olan müşterilerimizin ise özellikle dikkat etmeleri gereken husus, tesisatlarını Armadaş’tan yetki almış olan firmalara yaptırmaları olacaktır. Aksi takdirde hem gaz açım aşamasında hem de ileriki yıllarda sorun yaşayabilirler.

Gecikmelerin Sebebi…

Özellikle belirtmek istediğimiz bir diğer husus da şudur; Armadaş’ta işlemler çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Abonelik işlemi, proje onayı ve gaz açım işlemleri işlem sırasına göre ve çok kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Bunun aksi yönde kendilerine bir bilgi verildiğinde Armadaş’ı arayarak doğru bilgiyi alabilirler.

Tesisat kontrol ve Gaz açım işlemleri randevu esasına göre yapılmaktadır. Tesisat işlemlerini tamamlayan tesisatçı firmalar, randevu taleplerini internet üzerinden yaptığında aynı gün içerisinde müşterilerimizin randevu günü ve saati belirlenerek tesisatçı firma ekranına düşmektedir. Müşterilerimiz tesisat kontrolünün hangi gün ve saatte yapılacağını tesisatçı firmasından öğrenebilmektedir.

Müşterilerimizin kendileri randevu talep edemeyecekleri için tesisatçı firmalarını özellikle bu konuda uyarmalıdırlar. Firma yetkilisi randevu talep etmediyse müşterinin gaz açımı yapılamayacaktır. Müşterilerimiz şunu bilmelidir ki Armadaş’ta proje onay, tesisat kontrol ve gaz açım işlemleri yasal süre beklenmeksizin çok kısa sürede yapılmaktadır. Eğer bir gecikme varsa Armadaş’ı arayarak doğru bilgiyi alabilirler.