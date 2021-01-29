Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele...
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu
Sokaktaki CanlaraYönelik Örnek Hizmetler
Sokaktaki Canlara Yönelik Örnek Hizmetler
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar...

Armadaş her zaman müşterisinin yanındadır

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs 2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde görülmeye başlanmış ve giderek yayılarak özellikle ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemiştir.

Armadaş her zaman müşterisinin yanındadır

Armadaş her zaman müşterisinin yanındadır

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs 2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde görülmeye başlanmış ve giderek yayılarak özellikle ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemiştir.

29 Ocak 2021 Cuma 11:50
banner459

Bu süreçte birinci önceliğimiz hizmetlerin aksatılmadan sunulması yönünde olmuştur. Bu konuda gerekli önlemler alınarak doğalgazın konut ve sanayide kullanımında her hangi bir aksama olmadan hizmet devamlılığı sağlanmıştır.

Bunun yanında müşterilerimizin bu süreçte ekonomik olarak zor durumda kalabilecekleri düşünülerek 11 Mart-1 Temmuz tarihleri arasında gaz kesimi yapılmamıştır. 1 Temmuz’dan sonra da yine bu konuda gerekli esneklikler sağlanmıştır. Yani borcunu ödeyemeyen müşterilerimizin süresi dolduğunda hemen ertesi gün gidip gazı kesilmemiştir. Genel olarak müşterilerimize bir hafta on gün gibi süreler verilmiştir.

Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik.

Pandemi sürecinde ilçelere olan yatırımlarımız da yine aynı hızla devam etmiştir. Malumunuz üzere normalleşme süreci 1 Temmuz’dan sonra başladığı için biz de yatırımlarımıza bu tarihten sonra başlayabildik ve dolayısıyla bu sene yapmış olduğumuz yatırımlar önceki yıla göre biraz düşük görünse de aylık bazda baktığımızda önceki yıllara göre aynı miktarlarda yatırım yapılmıştır.

2020 yılında Afşin-Elbistan ilçeleri başta olmak üzere Göksun, Çağlayancerit, Pazarcık ve Andırın ilçelerinde devam etmiştir. Burada özellikle belirtmek istiyorum; Andırın ilçemize doğalgaz kararı bu yıl içerisinde alınmasına rağmen çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladık ve gaz arzımızı sağlamış durumdayız.

Armadaş’tan müşterilerine uyarılar…

Gaz kullanan müşterilerimizin özellikle kombi, şofben ve kazanlarının yıllık bakımlarına yaptırmaları kendi yararlarına olacaktır. Merkezi sistemle ısınan müşterilerimizin ise kazan bakımının yanı sıra baca bakımlarını da yaptırmaları önemli bir husustur. Çünkü bütün bu bunlar yakıt miktarını etkileyen unsurlardır.

Faturası yüksek gelen müşterilerimizin, ısı yalıtımı yaptırmaları faydalı olacaktır. Isı yalıtımıyla %40-60 arasında tasarruf sağlanabilmektedir. Bütün bunlara rağmen tüketim azalmıyorsa tesisatlarında sorun olabilir. Bunun için de tesisat temizliği yaptırmaları faydalı olacaktır.

Yeni gaz kullanacak olan müşterilerimizin ise özellikle dikkat etmeleri gereken husus, tesisatlarını Armadaş’tan yetki almış olan firmalara yaptırmaları olacaktır. Aksi takdirde hem gaz açım aşamasında hem de ileriki yıllarda sorun yaşayabilirler.

Gecikmelerin Sebebi…

Özellikle belirtmek istediğimiz bir diğer husus da şudur; Armadaş’ta işlemler çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Abonelik işlemi, proje onayı ve gaz açım işlemleri işlem sırasına göre ve çok kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Bunun aksi yönde kendilerine bir bilgi verildiğinde Armadaş’ı arayarak doğru bilgiyi alabilirler.

Tesisat kontrol ve Gaz açım işlemleri randevu esasına göre yapılmaktadır. Tesisat işlemlerini tamamlayan tesisatçı firmalar, randevu taleplerini internet üzerinden yaptığında aynı gün içerisinde müşterilerimizin randevu günü ve saati belirlenerek tesisatçı firma ekranına düşmektedir. Müşterilerimiz tesisat kontrolünün hangi gün ve saatte yapılacağını tesisatçı firmasından öğrenebilmektedir.

Müşterilerimizin kendileri randevu talep edemeyecekleri için tesisatçı firmalarını özellikle bu konuda uyarmalıdırlar. Firma yetkilisi randevu talep etmediyse müşterinin gaz açımı yapılamayacaktır. Müşterilerimiz şunu bilmelidir ki Armadaş’ta proje onay, tesisat kontrol ve gaz açım işlemleri yasal süre beklenmeksizin çok kısa sürede yapılmaktadır. Eğer bir gecikme varsa Armadaş’ı arayarak doğru bilgiyi alabilirler.

Son Güncelleme: 29.01.2021 18:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
Kahramanmaraş’ta zehirlenme uyarısı
Kahramanmaraş’ta zehirlenme uyarısı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı
Kipaş Tekstil Ab’nin ‘Yeni Pamuk Projesi’nin Partneri Seçildi
Kipaş Tekstil Ab’nin ‘Yeni Pamuk Projesi’nin Partneri Seçildi
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber