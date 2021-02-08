Armadaş’tan 12 şubat mesajı

Bir mesaj yayınlayan Mustafa Yılmaz şunları ifade etti;

“Türk insanı mecbur kalırsa; ülkesini, devletini, milletini, namusunu kurtarmak için topyekûn yeniden mücadele verir.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşu bir milletin kardeşliğinin ve beraberliğin önemli bir göstergesidir.

Bu mücadele elbette zor şartlarda elde edildi. İşgalcilerin topuna tüfeğine karşı milletimizin kudretli imanı dünyaya büyük bir ders olmuştur.

101 yıl önce vatan savunmasında tek yürek olan ve göstermiş olduğu mücadele sonucunda eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı ile tarihe geçen Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Mücadelesinin kahramanlarına ve aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”