Armadaş’tan Bayram mesajı

Mustafa Yılmaz, mesajında şunları kaydetti;

“Kurban ibadeti zahiri olarak paylaşmanın en güzel örneklerindendir. Müminler arasında yakınlığa ve kardeşliğe sebeptir. Bizler kurban görevimizi ifa ederek, hem Allah’ın bize farz kıldığı ibadeti yerine getiriyor, hem de belki de yıl boyu et yiyememiş kardeşlerimizle de paylaşarak yardımlaşmanın güzelliğini farkediyoruz.

Güzel dinimiz hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve paylaşmayı birçok ibadetimizde bize hatırlatıyor ve bu erdemleri her zaman hayatımıza geçirmemiz için bizi eğitiyor.

Şimdiden tüm Müslüman aleminin Kurban bayramını tebrik ediyorum. Dargınların barışmasını, hasret çekenlerin kavuşmasını temenni ediyorum.

Bayram dolayısıyla görev yapan tüm güvenlik güçlerimize de teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye’mizin her bir noktasında, gerek sınırda gerek yurt içinde, vatandaşımızın güvenliği için çalışan tüm kardeşlerimizin de bayramlarını kutluyorum.

Güzel ülkemizde birlik ve beraberlik içinde mutlu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum.

Paylaştıkça bereketleneceğini bildiğimiz, yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte, sağlıkla, nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum.”