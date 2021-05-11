Armadaş’tan Bayram Mesajı

Bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu belirtilen Yılmaz mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir.

Bayramlar, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Ramazanda yardıma muhtaçlar gözetilir, ihtiyaçları giderilir.

Bu duygular içinde mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın gerek İslam dünyasına gerekse tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kahramanmaraşlı hemşerilerimin bayramı kutlu olsun.”