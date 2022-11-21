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Aşçılığa İlk Adımı Kahramanmaraş Mutfağı’yla Atıyorlar

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KAMEK Aşçı Yardımcılığı Kursu’nda kursiyerler hem teorik bilgiler öğreniyor hem de profesyonel mutfaklarda aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştiriyor.

Aşçılığa İlk Adımı Kahramanmaraş Mutfağı’yla Atıyorlar

Aşçılığa İlk Adımı Kahramanmaraş Mutfağı’yla Atıyorlar

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KAMEK Aşçı Yardımcılığı Kursu’nda kursiyerler hem teorik bilgiler öğreniyor hem de profesyonel mutfaklarda aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştiriyor.

21 Kasım 2022 Pazartesi 15:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor.

KAMEK’te en çok talep gören eğitimlerden birisi de Aşçı Yardımcılığı Kursu oldu. Kursta uzman eğitmenler tarafından verilen teorik bilgilerin yanı sıra kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel mutfaklarında yaptıkları pratik eğitimlerle el becerilerini ve yeterliliklerini geliştiriyor. Toplamda 3 ay sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aşçı Yardımcılığı sertifikası almaya hak kazanacak. Kursiyerler KAMEK’te aldıkları eğitim ve sertifikayla çeşitli otellerde ve dünya mutfaklarında çalışma imkânı buluyor.

Dünya Mutfaklarında İstihdam Edilme Fırsatımız Olacak

Aşçı Yardımcılığı Kursu öğrencilerinden Derya Elma, “Yemek yapmayı çok seviyorum ve burada aldığım eğitimlerle kendimi daha da geliştirmeyi hedefliyorum. Kısa süre içerisinde çok güzel eğitimler aldık ve yeni şeyler öğrendik. KAMEK Aşçı Yardımcılığı Kursu’nda aldığımız eğitimler ve sertifika sayesinde dünya mutfaklarında istihdam edilme fırsatımız olacak. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Kazanımlar Edindim

Diğer bir kursiyer Rabia Şahin ise, “Ev hanımıyım. Yemek yapmayı çok sevdiğim için bu kursa katıldım. KAMEK Aşçı Yardımcılığı Kursu’nda aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bilmediğim birçok şey olduğunu fark ettim ve burada aldığım eğitimlerle yeni kazanımlar edindim. Ayrıca eğitimler sonucu alacağımız sertifika ile de yeni iş imkânlarımız olacak. KAMEK’te özellikle ev hanımlarına yönelik birçok kurs düzenleniyor. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Aşçılığa İlk Adımı Kahramanmaraş Mutfağı’yla Atıyorlar
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