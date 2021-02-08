Aska Sigorta’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Günümüzde tarih şuurunun yaşatılması gerektiğini ifade eden Abdulkadir Küçükdevlet, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramının tebrik ederek şunları söyledi;

“Kahramanmaraş’ın iknasızlıklar içinde düşmana karşı verdiği mücadele bu gün yalnız Maraş’ı değil, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna vesile olmuştur. Kurtuluş savaşı kahramanlarının o dönemki konuşmalarının kitiplara basılması ve öğrencilere okutulması lazım. Maraş’ın neden istiklal madalyasına layık görüldüğünün anlatılması lazım. Türk gençliğinin 12 Şubat ruhunu bilmesi gerekir.

Akşam fener alayları yapılmıyor. Eski meşalelerle 12 Şubat akşamı bir fener alayı düzenlenebilir.

Biz kendi ailemizden başlayarak din nedir? Vatan nedir? Bayrak nedir? Bunları çocuklarımıza öğretmeliyiz. Biz kendimizi düzeltmediğimiz müddetçe kurtuluşun adı sadece tarihte kalır.

Allah milletimize bir daha kurtuluş günü yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allahtan rahmet diler, halkımızın kurtuluş bayramını kutlarız.”