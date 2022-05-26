Aşkın Eşiğindeki Derviş Kahramanmaraş’ta Sahne Aldı

Afşin’den öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Kongre Merkezinde izleyicilerle buluştu. Etkinliğe, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ile çok sayıda izleyici katıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Hayalimizde eğitim var sloganı ile Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birliğinde hazırlanan Aşkın Eşiğindeki Derviş Bizim Yunus isimli müzikli tiyatro gösterimini Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirdik.” Dedi.





