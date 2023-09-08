Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer...
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos...
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos...
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 30...

ASKO’dan stratejik yatırım

ASKO, ABD’li platform üreticisi Hy-Brid Lifts’in çoğunluk hisselerini satın aldı.

ASKO’dan stratejik yatırım

ASKO’dan stratejik yatırım

ASKO, ABD’li platform üreticisi Hy-Brid Lifts’in çoğunluk hisselerini satın aldı.

08 Eylül 2023 Cuma 14:16

Kökenlerini Konukoğlu ailesinin yüzlerce yıllık ticaret ve sanayi kültüründen alan ASKO Holding, personel yükseltici platform ve ekipmanları üretiminde bir dünya markası olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) firması Hy-Brid Lifts’in çoğunluk hisselerini satın aldı. ASKO Holding bu girişimi ile iş ve tarım makinaları sektöründe global bir marka olmanın temellerini güçlendirdi.

Hy-Brid Lifts ile yapılan stratejik ortaklıkla ASKO Holding, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerini; daha geniş bir pazarda piyasaya sunma yolunda büyük bir adım atmış oldu. Gaziantep, Sakarya, Bursa ve İzmir gibi illerde toplamda 700 bin metrekareye yakın üretim alanı bulunan ASKO, ABD’de bir üretim tesisini bünyesine katmış oldu.

Tarım makinaları sektöründe BAŞAK Traktör ve BAŞAK Agri; iş makinaları sektöründe MST İş Makinaları, ELS Lift, Mastaş; enerji sektöründe Starkgen ve GES; teknoloji sektöründe de Robutel gibi markaları ile hizmet veren ASKO Holding, Türkiye’nin genç ve enerjik sanayi kuruluşları arasında yer alıyor.

ASKO hali hazırda personel yükseltici platformlar üreten ELS Lift'in; ayrıca iş makinaları ve teleskobik yükleyicilerle ataşmanlarını da üreten MST İş Makinaları'nın sahibidir. Bu ortaklık Hy-Brid Lifts'in ürün yelpazesini genişletecek ve tüm alanlarda hızlandırılmış büyüme için işletme sermayesi sağlayacak.

ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu "Hy-Brid Lifts'i ve yetenekli çalışanlarını ASKO ailesine kattığımız için çok heyecanlıyız. Hy-Brid Lifts'in yenilikçi yüksek kaliteli ürünler üretme geçmişi ve yerleşik bayi ağına sahip olmasıyla bu yatırım, ASKO'nun global pazarlara daha fazla açılma ve ABD'de genişleme stratejisine uyuyor" dedi.

Sami Konukoğlu, bu girişimin özellikle Türkiye’den yapılacak ihracat hamlesini güçlendireceğini belirterek, “ASKO çatısı altında dünya pazarlarına yeni ürünler sunarken, buradan öğrendiklerimizle Ar-Ge, satış ve servis ağlarımızı da mükemmelleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ASKO’dan Stratejik Yatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı sanayici sigorta şirketlerinden dertli!
Kahramanmaraşlı sanayici sigorta şirketlerinden dertli!
Kahramanmaraş’ta imar müjdesi!
Kahramanmaraş’ta imar müjdesi!
Afşin Belediyesi’nden Su Hakkında Önemli Açıklama
Afşin Belediyesi’nden Su Hakkında Önemli Açıklama
BBP Kahramanmaraş il başkanı değişti!
BBP Kahramanmaraş il başkanı değişti!
Kahramanmaraş’ta kantinciler destek istiyor!
Kahramanmaraş’ta kantinciler destek istiyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber