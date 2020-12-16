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Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi

Büyükşehir, Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlıkçılar, filyasyon ekipleri ve karantinada kalacak vatandaşlara tahsis edilen KSÜ Avşar Yurdu’nda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi

Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi

Büyükşehir, Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlıkçılar, filyasyon ekipleri ve karantinada kalacak vatandaşlara tahsis edilen KSÜ Avşar Yurdu’nda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 17:22
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, sağlıkçılar, filyasyon ekipleri ve karantinada kalacak vatandaşlara tahsis edilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yurdu’nda yer alan, odalar, sosyal ve ortak alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Toplamda 4 blok ve 1 idari binadan oluşan yurtta; oda, tuvalet ve banyoların yanı sıra, yemekhane, asansör ve çamaşırhane gibi ortak alanlar da dezenfekte edildi.

Son Güncelleme: 16.12.2020 17:27
Anahtar Kelimeler:
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
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